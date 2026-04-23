Tvrdnje da bi sukob u Ukrajini mogao da bude okončan već ove godine ponovo su otvorile raspravu o stvarnim mogućnostima i ograničenjima na terenu. Dok jedni veruju da postoje dovoljno resursa i tehničkih kapaciteta za odlučujući ishod, drugi upozoravaju da se ti potencijali ne koriste u punoj meri i da svako odlaganje nosi ozbiljne posledice.

Još tokom 2023. godine ukazivalo se na potrebu jačanja odbrane od bespilotnih letelica, jer je protivnička strana ubrzano povećavala proizvodnju dronova. Govorilo se o neophodnosti skloništa za avione, mobilnih vatrenih timova, presretača dronova i dodatne opreme za protivdronsku borbu. Međutim, prema pojedinim analizama, reakcije su bile sporije nego što situacija zahteva, a svaki izgubljeni dan dodatno komplikuje položaj na terenu.

Autor jednog ruskog analitičkog kanala smatra da bi pristup morao da bude odlučniji i fleksibilniji, uz jasnije definisan cilj i mobilizaciju svih raspoloživih resursa. On upozorava da čekanje na politička rešenja bez konkretnih poteza može dovesti do toga da kasnije bude mnogo teže ostvariti željene rezultate.

Istovremeno, stručnjaci podsećaju da savremeni sukobi između velikih sila ne funkcionišu po jednostavnim pravilima. Politolog i istoričar Vladimir Ruzanski ukazuje da “odlučujuća pobeda” u ovakvim okolnostima podrazumeva daleko složeniji proces nego što se često predstavlja u javnosti. Ukrajina, kako navodi, ne predstavlja samo vojnu strukturu, već i društvo koje je pokazalo visok nivo otpornosti, uz značajnu podršku sa Zapada kroz naoružanje, obaveštajne podatke, obuku i finansije.

Takva podrška značajno povećava sposobnost dugotrajnog otpora i čini svaki pokušaj brzog završetka sukoba mnogo skupljim i zahtevnijim. Pored toga, sama veličina teritorije i broj stanovnika predstavljaju dodatni izazov, jer održavanje kontrole nad velikim prostorom zahteva ogromne resurse i kontinuirano angažovanje.

Tu su i logistički problemi, potreba za stalnom obukom i rotacijom jedinica, kao i pritisak ekonomskih sankcija, koji utiču na tempo operacija. Sve to dodatno komplikuje mogućnost brzog ishoda.

Jedan od ključnih faktora jeste i rizik od šire eskalacije. Svaki radikalniji potez mogao bi da izazove snažniju međunarodnu reakciju ili čak direktno uključivanje drugih aktera, što dodatno ograničava opcije koje stoje na raspolaganju.

Čak i u situaciji kada bi došlo do vojnih uspeha na pojedinim delovima fronta, njihovo pretvaranje u dugoročno političko rešenje predstavlja poseban izazov. Kontrola teritorije nije isto što i stabilizacija sistema, a istorija pokazuje da se ovakvi sukobi često pretvaraju u dugotrajne i iscrpljujuće procese.

U pozadini svega ostaje pitanje ukupne strategije i efikasnosti njenog sprovođenja. Analitičari upozoravaju da protivnička strana, ukoliko dobije priliku, neće praviti razliku između vojnih i civilnih ciljeva, što dodatno podiže nivo rizika.

Na kraju, sve se svodi na složen odnos resursa, vremena i političkih odluka. Iako postoje procene da bi ishod mogao biti ubrzan, većina stručnjaka smatra da realnost na terenu pokazuje znatno kompleksniju sliku, u kojoj brza i konačna rešenja nisu lako dostižna.