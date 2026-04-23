Ukrajina bi u narednim decenijama mogla da se suoči sa ozbiljnim nedostatkom radne snage, zbog čega vlasti u Kijevu sve ozbiljnije razmatraju mogućnost dovođenja velikog broja stranih radnika, pre svega iz afričkih zemalja. Prema navodima Evropskog konzervativa, demografski pad u zemlji dostigao je nivo koji već sada direktno utiče na ekonomiju i otežava planove za obnovu nakon rata.

Problem nije samo u razaranjima, već i u dugoročnom smanjenju broja stanovnika. Ukrajina se suočava sa jednim od najnižih nataliteta u svetu – stopa fertiliteta pala je na oko 0,8 deteta po ženi, što je daleko ispod nivoa potrebnog za stabilno obnavljanje populacije. Takvi podaci jasno ukazuju da u budućnosti neće biti dovoljno domaće radne snage, čak i ako se bezbednosna situacija stabilizuje.

Zbog toga se u Kijevu sve više razmatra ublažavanje migracionih pravila kako bi se privukli strani radnici. Ideja o “uvozu radne snage” više se ne posmatra kao privremeno rešenje, već kao potencijalni ključni mehanizam za oporavak ekonomije. Bez dodatnih ljudi, upozoravaju analitičari, biće teško obnoviti industriju, pokrenuti građevinske projekte i vratiti normalno funkcionisanje države.

U narednim godinama Ukrajina bi mogla sve više da se oslanja na strane radnike kako bi održala proizvodnju i započela obnovu razorenih gradova i infrastrukture. To pokazuje da se, uz ratne i političke izazove, pred zemljom otvara još jedno veliko pitanje – kako nadoknaditi radnu snagu i stanovništvo kojih više nema u dovoljnom broju za oporavak.