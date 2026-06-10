- Nemamo više šta da damo - rekao je Stojanov odgovarajući na poslanička pitanja u Odboru za odbranu, navodeći da su zalihe u vojnim skladištima već "na kritično niskom nivou", prenosi agencija BTA.

Na pitanje poslanika da li su partneri u Evropskoj uniji i NATO obavešteni o prekidu pomoći, Stojanov je rekao da takvo obaveštavanje nije sprovedeno jer za to, kako je naveo, ne postoji obaveza.

- Ne smatram da će moja jučerašnja izjava na bilo koji način dovesti do promene stava naših partnera prema Bugarskoj... Bugarska je pouzdan partner i u NATO-u i u Evropskoj uniji. Naši partneri nisu obavešteni, ne treba da budu obavešteni. U krajnjoj liniji, ovo je suverena odluka - naglasio je Stojanov i podsetio da je stranka "Progresivna Bugarska" zastupala taj stav i u predizbornoj kampanji.

On je ocenio da ta odluka neće uticati na položaj Bugarske u NATO i Evropskoj uniji, kao ni na planove modernizacije oružanih snaga i buduće odbrambene projekte. Ministar je potvrdio i da u ovom trenutku nema novih zahteva Ukrajine za isporuku naoružanja, kao i da od 8. maja nije stigao nijedan novi zvaničan zahtev za vojnu pomoć iz Kijeva.

Ponovio je da Bugarska ostaje posvećena članstvu u NATO i EU, ali da će odluke o pomoći Ukrajini ubuduće biti ograničene na postojeće kapacitete i zalihe. Stojanov je najavio da će parlamentu dostaviti izveštaj o dosadašnjoj vojnoj pomoći Ukrajini, kao i da će biti predstavljen detaljan pregled stanja preostalih vojnih zaliha.