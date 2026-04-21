Kako navodi Njujork tajms, pozivajući se na neimenovani izvor upućen u situaciju, putovanje je odloženo nakon što Iran nije odgovorio na američku pregovaračku poziciju.

Za sada nije poznato da li će delegacija kasnije danas otputovati ili je poseta odložena na neodređeno vreme, a Bela kuća nije komentarisala ovu informaciju.

Ono što je, međutim, potvrđeno jeste da Vens nije na putu ka Islamabadu, niti se nalazi na aerodromu.

Više medija je, pozivajući se na izvore iz administracije, potvrdilo da on učestvuje na sastancima u Beloj kući, a novinari su primetili njegovu kolonu vozila pri dolasku.

Dodatnu zabunu izazivaju i različita tumačenja o tačnom vremenu isteka primirja, navodi list.

Pakistan je ranije saopštio da primirje ističe u utorak u 23.50 po GMT, dok Iran navodi da ono traje još oko 24 sata, odnosno do srede.

U međuvremenu, prema navodima CNN-a, specijalni izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji učestvuju u američkim pregovorima o Iranu, uočeni su kako se vraćaju iz pravca Majamija ka Vašingtonu, što dodatno ukazuje na promene u planu diplomatskih aktivnosti.

Prema podacima o letovima i snimcima kontrole letenja, avion Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD, koji je ranije trebalo da preveze američku delegaciju u Islamabad, preusmeren je ka američkoj prestonici i očekuje se njegovo sletanje tokom dana.

CNN navodi da se Bela kuća nije zvanično oglasila o tome da li su Vitkof i Kušner bili u avionu, niti da li će učestvovati u popodnevnim konsultacijama sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom.

Istovremeno, potvrđeno je da visoki američki zvaničnici, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta i državnog sekretara Marka Rubija, učestvuju u sastancima u Beloj kući, dok se u administraciji nastavljaju konsultacije o daljim koracima u pregovorima.