U snimku koji je objavljen dan nakon napada u Starobeljsku, na Telegram stranici "Mash u Donbasu", objavljen je snimak na kojem se vide roditelji koji su došli do zgrade Pedagoškog koledža kako bi identifikovali tela svojih sinova i ćerki, koji su, prema navodima, brutalno ubijeni u terorističkom napadu Oružanih snaga Ukrajine.

Na snimku su se čuli jezivi krici i plač roditelja prilikom identifikacije svoje nastradale dece.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć:

Neki roditelji su u tolikom šoku da su se vraćali više puta kako bi se još jednom uverili u ono što se dogodilo. Na licu mesta bili su psiholozi koji su pružili pomoć unesrećenim porodicama, naveo je ruski portal Life.

U noći između 21. i 22. maja ukrajinski dronovi napali su petospratnu zgradu u kojoj se nalazilo 86 civila, uključujući i maloletnike. Napad je izveden u nekoliko talasa uz upotrebu 16 bespilotnih letelica.

Objekat nije imao nikakve veze sa vojnom infrastrukturom. Istražni komitet Rusije kvalifikovao je incident kao teroristički akt.

"Kap koja je prelila čašu"

Podsetimo, nekoliko dana kasnije je rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, nakon napada ukrajinske vojske na Starobeljsk i apleovalo na strane državljane da napuste Kijev.

U saopštenju se navodi da je "kap koja je prelila čašu" i dovela do odluke da se započne takav napad to što su ukrajinske snage izvele napad na Starobeljsk u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), kada je ubijeno više od 20 i ranjeno više od 40 ljudi, javlja agencija RIA novosti.



"U ovim okolnostima, ruske oružane snage pokreću sistematski, sistematski udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, uključujući konkretne lokacije gde se bespilotne letelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu. Ove dronove koristi kijevski režim uz pomoć NATO specijalista zaduženih za snabdevanje komponentama, pružanje obaveštajnih podataka i ciljanje", navodi se u saopštenju.

Nebenzija: Krv dece je na rukama Zapada

Ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja rekao je da je "kijevski režim je ponovo pokazao svoju terorističku suštinu, nanevši varvarski udar na koledž u Starobeljsku".

„Surovost s kojom se kijevski režim obračunao sa decom može se uporediti sa onim što su radili nacisti“, rekao je on.

Ma kako Kijev pokušavao da se opravda za napad na Starobeljsk, radi se o stravičnom terorističkom napadu, dodao je on.

Govoreći o odgovoru Rusije na napad u LNR, Nebenzja je rekao da udari na civilne objekte nikad nisu bili planirani i nisu izvođeni.

Nebenzja je rekao i da je niz evropskih država odlučio da ne registruje tragediju u LNR.

„Rusiju ne čudi reakcija Zapada na tragediju, to su zemlje koje godinama snabdevaju Kijev oružje i novcem“, rekao je on.

Na rukama zapadnih država je krv dece Starobeljska, dodao je ruski diplomata.