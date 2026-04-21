Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da su ruske trupe u potpunosti završile oslobađanje samoproglašene Luganske Narodne Republike, prenela je ruska agencija RIA Novosti.

Govoreći na komandnom mestu kombinovane formacije ruske "Južne" grupe snaga, Gerasimov je rekao da je "oslobođenje Luganske Narodne Republike u potpunosti završeno".

On je dodao da Zajednička grupa snaga trenutno napreduje u svim pravcima.

Prema njegovim rečima, tokom marta i aprila ruske trupe su oslobodile 34 naselja i oko 700 kvadratnih kilometara teritorije.

Gerasimov je naveo i da ruski borci aktivno napreduju u pravcu Slavjanska i Kramatorska i da se nalaze na udaljenosti od 12, odnosno sedam kilometara od istočne periferije tih gradova.

Takođe je rekao da su ukrajinske oružane snage pokušale da zaustave ofanzivu ruskih snaga u februaru i martu, ali da su tom prilikom izgubile 3.000 vojnika i više od 160 jedinica tehnike.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojna komanda pokušava da "prikrije" poraz iz februara i marta kroz informativnu kampanju o navodnom vraćanju 480 kilometara teritorije.

