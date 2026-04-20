Nemica planirala da izvrši eksploziju u Pjatigorsku, u Rusiji, po naređenju Kijeva

Nemački državljanka osumnjičena je da je planirala da izvrši teroristički napad u Pjatigorsku po naređenju iz Kijeva, prensi ruska agencija RIA Novosti.

Pripadnici FSB-a sprečili su teroristički napad na objekat bezbednosne agencije u Pjatigorsku u Rusiji, navodi ruska agencija.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

"Pogođeni ciljeve na Krimu"

Generalna obaveštajna služba Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je da su u noći 19. aprila dronovi pogodili ruske vojne ciljeve na Krimu.

Prema navodima, mete napada bili su dva velika desantna broda Crnomorske flote, "Jamal" i "Nikolaj Filčenkov", kao i radarska stanica "Podlet-K1" u Sevastopolju.

Lukašenko upozorio zapadne susede i UKR da Belorusija ne želi rat, ali će se braniti

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko upozorio je danas zapadne susede i Ukrajinu da ne preduzimaju agresiju protiv njegove zemlje, izjavivši da Minsk ne želi rat, ali da će se braniti svim raspoloživim sredstvima.

"Moj zadatak je da upozorim svoje susede: Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, možda u određenoj meri i Ukrajinu. Ne daj Bože da izvrše agresiju na Belorusiju. Mi ne želimo rat i ne nameravamo da ratujemo sa njima", rekao je Lukašenko u intervjuu za RT.

On je naglasio da sa teritorije Belorusije nisu moguće bilo kakve vojne operacije protiv Poljske i Litvanije, ukoliko zemlja ne bude uvučena u sukob i primorana da odgovori. Istovremeno, beloruski predsednik istakao je da će država uzvratiti u slučaju napada.

"To ne znači da ćemo odmah da upotrebimo nuklearno oružje ako dođe do sukoba. Imamo dovoljno drugih sredstava da se tome suprotstavimo", rekao je on.

Lukašenko je dodao da bi, u slučaju pretnje opstanku države, u odbranu Belorusije stupila i Rusija, u skladu sa međudržavnim sporazumom.

"Ako vidimo da je ugrožen opstanak Belorusije, ne samo mi, već i u skladu sa našim sporazumom sa Ruskom Federacijom... neće im biti nimalo lako. Upotrebićemo sve što imamo", poručio je Lukašenko.

Govoreći o budućnosti NATO-a u kontekstu politike predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Lukašenko je ocenio da čak i ako bi Tramp odlučio da ukine Alijansu, ne bi imao dovoljno vremena da to sprovede.

"Doći će drugi ljudi koji će spasavati NATO. I Tramp i njegovi saradnici razumeju da NATO nisu samo bojeve glave i novac Sjedinjenih Američkih Država, već ogroman geopolitički oslonac SAD zajedno sa saveznicima na evroazijskom kontinentu", zaključio je Lukašenko.