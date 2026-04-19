Slovačka bi mogla da blokira pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji ukoliko se dodatno zaoštri sukob između Bratislave i Kijeva oko energetike, izjavio je potpredsednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar.

On je poručio da Ukrajina, prema stavu slovačke strane, trenutno ne ispunjava ni osnovne uslove i kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, dok su pitanja energetike i pomoći Kijevu postala posebno osetljive teme koje mogu da izazovu nove političke tenzije.

- Ukrajina ne ispunjava čak ni osnovne uslove i kriterijume za ulazak u Evropsku uniju. Energetika i pitanja pomoći Ukrajini predstavljaju osetljive teme i mogu da dovedu do dodatnih napetosti - rekao je Gašpar.

Izjava visokog slovačkog zvaničnika dolazi u trenutku pojačanih nesuglasica između dve zemlje, pre svega zbog pitanja snabdevanja energentima i posledica koje energetske odluke Kijeva imaju po države regiona.

Spor oko nafte preko "Družbe" dodatno pogoršao odnose

Dodatni problem u odnosima Bratislave i Kijeva predstavlja prekid isporuka ruske nafte ka Slovačkoj preko naftovoda „Družba“.

Prema navodima, Slovačka od 27. januara ne dobija rusku naftu tim pravcem, pošto je Ukrajina obustavila tranzit.

Upravo taj potez dodatno je pojačao nezadovoljstvo u Bratislavi i otvorio pitanje da li će energetski spor prerasti u ozbiljniju političku blokadu na evropskom nivou.

Energetika postaje ključni kamen spoticanja

Poruka Tibora Gašpara pokazuje da bi pitanje energetike moglo da postane jedan od glavnih razloga za dalje zahlađenje odnosa između Slovačke i Ukrajine.

Ako se sukob oko snabdevanja naftom i šire energetske politike nastavi, Bratislava bi mogla da posegne za jednim od najjačih političkih instrumenata koje ima na raspolaganju unutar Evropske unije – blokadom ukrajinskog evropskog puta.