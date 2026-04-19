Ukrajina nastoji da dođe do okončanja rata, a predsednik Volodimir Zelenski je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Mi smo apelovali na Tursku da razmotri mogućnost organizovanja sastanka predsednika Zelenskog i Putina, uz eventualno učešće lidera SAD i Turske, Donalda Trampa i Redžepa Tajipa Erdogana - kazao je Sibiha posle učešća na 5. Diplomatskom forumu u turskom gradu Antaliji, preneo je Ukrinform.

On je dodao da su Ukrajina i predsednik Zelenski spremni za taj sastanak jer žele da se rat okonča. Prema rečima ministra, Ukrajina ima efikasne predloge za mirno rešenje i računa na podršku Turske.

- Nadamo se ulozi koju Turska može da odigra i ubrza mirovni proces - naglasio je Sibiha.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine je istovremeno istakao dostignuća turske diplomatije i njenu sposobnost da radi jedinstvene stvari.

- Radio sam ovde kao ambasador. Znam kako turska diplomatija, koju veoma visoko cenim, funkcioniše i formalno i iza kulisa. Veoma su efikasni. To se mora uzeti u obzir i taj potencijal se mora iskoristiti, jer je i Turska zainteresovana za okončanje ruske agresije - naveo je on.

Kako je preneo Ukrinform, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je na ceremoniji otvaranja Diplomatskog foruma u Antaliji rekao da je Turska spremna da podrži napore za nastavak direktnih pregovora između Ukrajine i Rusije, uključujući i sastanak na nivou vrha država.