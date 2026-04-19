Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas, u nedelju, osudio novo produženje suspenzije američkih sankcija na rusku naftu.

Kako je naglasio, „svaki dolar plaćen za rusku naftu je novac za rat Moskve“ u Ukrajini, prenosi grčki Pronjuz.

Ministarstvo finansija SAD je u petak odlučilo da dozvoli prodaju ruske nafte skladištene u tankerima tokom jednog meseca.

Američki Stejt department izdao je „opštu licencu“ kojom se dozvoljava prodaja, do 16. maja, sirove nafte i naftnih derivata iz Rusije koji su utovareni na tankere pre 17. aprila.

Vašington je u martu već izdao privremene „dozvole“ za prodaju ruske nafte sa ofšor lokacija kako bi usporio brzi rast cena zbog rata na Bliskom istoku.

"Zbog ublažavanja sankcija, ruska nafta utovarena na tankere može se ponovo prodavati bez posledica. To odgovara 10 milijardi dolara – finansijskom resursu koji se odmah pretvara u nove napade na Ukrajinu", rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

"Samo ove nedelje, Rusija je pokrenula više od 2.360 napada dronovima, sa više od 1.320 vođenih bombi i skoro 60 raketa“, dodao je on.

