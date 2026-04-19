Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je svaki dolar plaćen za rusku naftu – novac za rat.

"Kontinuirano ublažavanje sankcija protiv Rusije ne odražava stvarnu situaciju u ratu ili u diplomatiji i podgreva iluziju ruskog rukovodstva da mogu da nastave rat. Svaki dolar plaćen za rusku naftu je novac za rat", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, Rusi su, samo ove nedelje, lansirali više od 2.360 dronova, više od 1.320 vođenih avionskih bombi i skoro 60 raketa različitih tipova na ukrajinske gradove.

"Više od 110 tankera iz moskovske flote u senci trenutno je na moru. Na njima se nalazi više od 12 miliona tona ruske nafte, koja se, zbog ublažavanja sankcija, ponovo može prodati bez posledica. To je 10 milijardi dolara tj. resurs koji se direktno pretvara u nove udare protiv Ukrajine", rekao je Zelenski.

Poručio je i da je zato važno da se ruski tankeri zaustave, da im se ne dozvoli da isporučuju naftu u luke.

"Izvoz nafte agresora mora se smanjiti, a dugoročne sankcije Ukrajine nastavljaju da rade ka tom cilju. Zahvalan sam svakom našem borcu na njihovoj preciznosti i zahvaljujem svim partnerima koji pomažu u povećanju pritiska na Rusiju zbog ovog rata", zaključio je predsednik Ukrajine.