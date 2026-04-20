Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na svom nalogu na Iksu istakavši da je Vladan Đokić pogazio sve akademske i takonske norme i Univerzitet u Beogradu pretvorio u svoju partijsku ćeliju.

-Političar Đokić obija evropske pragove da bi blatio Srbiju. Danas u Briselu, sutra ko zna gde. Sa istim zadatkom - da lobira protiv Srbije, da nanese što veću štetu narodu i državi. Univerzitet u Beogradu je pretvorio u svoju partijsku ćeliju, pogazio sve akademske i zakonske norme, odbio da razgovara sa predsednikom svoje države,.. Ne poštuje institucije svoje države, a u Briselu se ponizno klanja. Podnesi ostavku na mesto rektora, koje si oskrnavio i zloupotrebio, pa putuj gde hoćeš, političare Đokiću- napisao je Vučević.

