Slovačka je spremna da blokira 20. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije sve dok Bratislava ne dobije garancije u vezi sa naftovodom „Družba“. Ovaj potez dolazi samo nekoliko dana nakon što je proruska vlada u Mađarskoj izgubila parlamentarne izbore, što je podstaklo nade da bi paket konačno mogao da bude usvojen, piše EU Perspectives.

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar traži „jasnu, transparentnu i proverljivu izjavu“ da će naftovod ponovo početi sa radom.

Blanar je to danas saopštio pred članovima Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta. „Ako Družba ne bude obnovljena, a 20. paket dođe na glasanje, nećemo ga odobriti. Nemamo druge alate da nateramo Zelenskog i Evropsku komisiju da ponovo pokrenu naftovod“, rekao je poslanicima.

Slovačka i Mađarska blokiraju ovaj paket još od februara. Obe zemlje su svoj veto vezale za nastavak isporuke ruske nafte kroz Družbu.

Zašto ne radi "Družba"?

Ruski napadi su u januaru oštetili naftovod, zbog čega je prestao sa radom.

Paket uključuje zabranu pomorskih usluga za ruske naftne tankere i niz mera usmerenih na tzv. „senkovitu flotu“. Bratislava već dugo optužuje Kijev da namerno odlaže popravke iz političkih razloga.

Slovačka je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru nakon prekida rada naftovoda. Iz državnih rezervi oslobođena je sirova nafta kako bi se snabdela rafinerija Slovnaft u Bratislavi. Ta rafinerija je u međuvremenu obezbedila alternativne isporuke preko naftovoda Adria i vratila pozajmljenu naftu državi. Slovačka više nije u neposrednoj energetskoj krizi, što insistiranje Bratislave na garancijama za Družbu čini manje ekonomskim, a više političkim pitanjem.

„Što se tiče naftovoda, kao što smo obećali, biće popravljen do kraja aprila. Ne u potpunosti, ali dovoljno da funkcioniše.“

— Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine

Zelenski je 13. aprila u Berlinu, zajedno sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, obećao da će naftovod biti popravljen do kraja meseca. „Što se tiče naftovoda, kao što smo obećali, biće popravljen do kraja aprila. Ne u potpunosti, ali dovoljno da funkcioniše. Neće svi rezervoari biti obnovljeni, to je dug proces. Ali da, do kraja aprila“, rekao je.

Slovački premijer Robert Fico, blizak saveznik odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbana, još u martu je nagovestio da je Slovačka spremna da reaguje ukoliko Mađarska popusti.



Obe vlade dugo brane uvoz ruske energije i protive se planovima EU za postepeno ukidanje ruskog gasa. Ipak, Blanar je povukao jasnu liniju: Slovačka neće blokirati poseban kredit EU za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra. Time se Bratislava razlikuje od Budimpešte pod Orbanom, koja je taj kredit kočila još od prošle godine.

Pozicija Mađarske u promeni

Politička računica se naglo promenila 12. aprila, kada je Orbanov Fides pretrpeo težak poraz na izborima, izgubivši od stranke Tisa Petera Mađara. Nova vlada bi trebalo da bude formirana 5. maja. Evropska komisija je ove nedelje poslala delegaciju u Budimpeštu kako bi započela preliminarne razgovore o zamrznutim sredstvima EU, energetskoj politici i kreditu za Ukrajinu, uz poruku da vreme ističe.

I dalje nije jasno kakav će stav nova mađarska vlada zauzeti po pitanju sankcija. Zvanična pozicija još nije objavljena, a Evropska komisija odbija da spekuliše. Za usvajanje paketa potrebna je jednoglasna podrška svih 27 država članica.

S obzirom na to da je Slovačka sada najglasniji protivnik, a rok koji je Zelenski postavio za kraj aprila se približava, naredne nedelje pokazaće da li EU može da postigne jedinstvo. Do tada, najznačajniji paket sankcija protiv Moskve od početka rata ostaje blokiran.