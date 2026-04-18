Hrvatski JANAF je saopštio da je dobio novu licencu od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK - Office of Foreign Assets Control) kojom se do 16. juna, kako je navedeno, odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte u okviru ugovora sa kompanijom NIS.

Kompanija ističe da je izdavanje licence potvrda stabilnosti i odgovornog poslovanja JANAF-a.

"Ova licenca omogućava bezbedno snabdevanje naftnim proizvodima, a naš cilj je da nastavimo da zadovoljavamo energetske potrebe Republike Hrvatske i ovog dela Evrope", izjavio je predsednik Uprave JANAF-a Stjepan Adanić.

OFAK je prethodno izdao novu operativnu licencu za rad NIS-a do 16. juna.

Kompanija NIS zatražila je 9. aprila od OFAK-a novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 17. aprila, kada je isticalo važenje prethodne licence izdate 20. marta.

Američka administracija je, inače, produžila licencu za pregovore "Gaspromnjeftu" i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22. maja.

OFAK je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine upravo zbog većinskog ruskog vlasništva.

BONUS VIDEO