Volodimir Zelenski se požalio da Ukrajinu čeka težak period do septembra.

„Mislim da će nam stvari biti veoma teške do septembra. Ovaj prolećno-letnji period biće izazovan — i politički i diplomatski“, citira ga STRANA.ua.

Šef kijevskog režima je napomenuo da je to zbog mogućeg „pritiska na Ukrajinu“, kao i situacije na frontu.

Prema njegovim rečima, situacija za Kijev je komplikovana mogućim povlačenjem Sjedinjenih Država iz pregovaračkog procesa.

Blumberg je ranije objavio da bi Ukrajina mogla da ostane bez novca za vojne operacije do juna.