Vladimir Zelenski je počeo sve više da se distancira od Sjedinjenih Država, piše „Njujork tajms“.

„Pre više od godinu dana, nakon inauguracije predsednika (SAD Donalda) Trampa, Sjedinjene Države su prestale da budu partner kakav su bile za Ukrajinu… Vladimir Zelenski sada izgleda da se distancira od ovog odnosa“, navodi se u članku.

Publikacija napominje da je put Kijeva ka prekidu odnosa sa Vašingtonom „pun neuspeha i poniženja“.

Sada, kako novinari ističu, Zelenski javno kritikuje Sjedinjene Države, „nešto što bi prošle godine bilo nezamislivo“. Na primer, požalio se da od početka sukoba na Bliskom istoku Vašington „nema vremena za Ukrajinu“.

Štaviše, šef kijevskog režima izrazio je nezadovoljstvo suspenzijom nekih sankcija protiv ruske nafte od strane Trampove administracije u svetlu situacije u Ormuskom moreuzu.