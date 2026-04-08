Ruske snage su neutralisale više od 1.110 ukrajinskih vojnika u jednom danu u zoni Specijalne vojne operacije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 170 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter, dve stanice za radio-elektronsku borbu, dva skladišta municije i šest skladišta opreme ukrajinskih snaga na sumskom i harkovskom pravcu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja do 200 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter, četiri borbena oklopna vozila, jedan artiljerijski sistem, jedan kontrabaterijski radar "AN/TPK-50" i dva skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 165 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila "kozak", četiri artiljerijska sistema, jednu stanicu za radio-elektronsku borbu, tri skladišta municije i jedno skladišta goriva.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje položaje duž linije fronta, neutralisavši tom prilikom više od 335 ukrajinskih vojnika, jedan tenk "leopard", tri borbena oklopna vozila, kao i jedan sistem PVO "raven".

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju duboko u neprijateljsku odbranu, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 200 ukrajinskih vojnika, dva borbena vozila pešadije, ali i jedno skladište municije.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 40 ukrajinskih vojnika i uništile jedan artiljerijski sistem, dve kontrabaterijske radarske stanice "RADA" i dva skladišta municije.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 13 vođenih avio-bombi i uništile 265 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.