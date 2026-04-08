Ukrajina je danas pozdravila primirje postignuto između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, saopštio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha, pozivajući na takvu odlučnost Vašingtona i u zaustavljanju rata Rusije protiv Ukrajine.

"Pozdravljamo dogovor između predsednika (SAD Donalda) Trampa i iranskog režima da odblokiraju Ormuski moreuz i obustave razmenu vatre, kao i posredničke napore Pakistana. Američka odlučnost uspeva. Verujemo da je vreme za dovoljnu odlučnost da se Moskva prisili da prestane sa oružanim napadima i okonča svoj rat protiv Ukrajine", napisao je Sibiha na mreži Iks.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban.