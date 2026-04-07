U vazdušnom napadu ukrajinskih snaga na školu u selu Velika Znamenka, u Zaporoškoj oblasti, pogođen je objekat školske biblioteke.

Ovu informaciju saopštilo je Odeljenje za informacionu politiku administracije gubernatora i Vlade Zaporoške oblasti.

„Napad je pogodio školsku biblioteku“, prenose RIA Novosti.

Podsećamo, 7. aprila dron ukrajinskih oružanih snaga izveo je napad na školu u selu Velika Znamenka.

Tokom tog napada poginuo je zamenik načelnika opštine Kamensko-Dnjeprovski, koji se u tom trenutku nalazio na licu mesta i pomagao u evakuaciji dece. U istom incidentu povređeno je još deset osoba.

Nadležni organi pokrenuli su istragu, a slučaj je okarakterisan kao teroristički zločin.