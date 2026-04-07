Rusija više puta pozvana da prekine vatru barem za Uskrs, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kremlj potvrđuje da Moskva i Kijev nastavljaju dijalog s Vašingtonom koristeći svoje kanale komunikacije.

Rusi granatirali južne regione Ukrajine

Ruski napadi na južne regione Ukrajine do 17.30 sati odneli su devet života civila, dok je još 49 povređeno, uključujući i jedno dete.

"Rusi na jugu su praktično pustili teror nad mirnim lokalnim stanovništvom, pogađajući civile u gradovima i selima, čak loveći, na primer u Nikopolu, javni prevoz. Do 17:30, broj povređenih od 49 osoba je najveći u poslednje vreme", rekao je Vladislav Vološin za Ukrinform.

Medvedev posetio Novorosijsk

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev posetio je Novorosijsk, gde je održao sastanak o isporuci naoružanja, uključujući dronove, i odbrani obale Crnog mora.

"Ispunjavajući uputstva vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, posetio sam Novorosijsk i održao sastanak sa komandom Mornarice, Vazduhoplovnih snaga i rukovodiocima odbrambenih preduzeća o isporuci naoružanja, vojne i specijalne opreme i naoružanja, uključujući dronove, kao i odbrani obale Crnog mora", napisao je Medvedev na društvenim mrežama.

Baro: Ukrajina će imati pristup fondovima EU, Orbanov poraz bi ubrzao proces

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da će Evropska komisija učiniti sve kako bi osigurala da Ukrajina "ima pristup potrebnim sredstvima", čak i ako procedura za pružanje kredita EU ne bude odblokirana do kraja aprila.

"Želim da ovaj kredit od 90 milijardi evra konačno bude odobren i uveren sam da će se to dogoditi. Pitanje nije da li će se to dogoditi, već kada", rekao je Baro za France Info.

Kako je naveo, ovaj proces bi mogao da se ubrza ako mađarski premijer Viktor Orban bude poražen na izborima u nedelju uveče.

Broj povređenih na školu u Zaporoškoj oblasti porastao na 10

Broj povređenih u napadu ukrajinskih Oružanih snaga na školu u Zaporoškoj oblasti porastao je na 10, uključujući sedmoro dece, objavio je regionalni gubernator Evgenije Balicki na svom kanalu na mreži Maks.

Moskva poslala zastrašujuću poruku Londonu

Rusija je zapretila da će dići u vazduh Vestminsterski most u znak osvete zbog britanskih dronova koji su uništili Putinov ključni prelaz u okupiranoj Ukrajini u martu prošle godine.

Intenzivan napad Kijeva na Energodar

Snage Kijeva su sa 10 dronova napali Energodar, grad koji se nalazi pored Zaporoške nuklearke, rekao je za Sputnjik gradonačelnik Maksim Puhov.

Francuski "rafali" na 130 kilometara od ruske teritorije

Francuski lovci "rafal" raspoređeni su u Litvaniji na 130 kilometara od ruske teritorije, pišu mediji. "Francuska je rasporedila svoje lovce u vazdušnoj bazi na 130 kilometara od Rusije. Oni treba da imaju ključnu ulogu u misiji NATO s ciljem patroliranja vazdušnim prostorom baltičkih država", navodi se u članku.

Ruska vojska pogodila stambenu zonu u Hersonu, troje poginulih, petoro ranjenih

Šef Hersonske regionalne vojne administracije Oleksandar Prokudin izjavio je danas da su u napadima ruskih snaga na stambene objekte u Koražebelnom okrugu Hersona, poginule tri, a ranjeno pet osoba.

"Oko 10.50 okupatori su otvorili vatru po stambenoj zoni. U napadima su smrtno stradale žene stare 72 i 71 godinu, kao i 60-godišnji muškarac", naveo je Prokudin na Telegram kanalu, prenosi Ukrinform.

On je dodao da su tri ranjene osobe prevezene u bolnice, žene od 71 i 57 godina i muškarac od 72 godine i da primaju neophodnu medicinsku pomoć.

Među ranjenima, 60-godišnji muškarac je hospitalizovan u srednje teškom stanju sa traumatskom amputacijom prsta na nozi, kontuzijom i eksplozivnim i zatvorenim povredama glave, dok 81-godišnji muškarac ima povrede lica od gelera, kontuziju i eksplozivne i zatvorene povrede glave.

Napad na školu u Zaporoškoj oblasti za vreme nastave, ima povređenih

Ukrajinske snage su iz artiljerijskog oruđa gađale školu u Velikoj Znamenki u Zaporoškoj oblasti dok je trajala nastava, saopštile su regionalne hitne službe. Kako je saopštio gubernator oblasti Evgenije Balicki, ranjeno je petoro dece i jedan odrasla osoba.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije

Ruske snage izvele su udare na ukrajinska preduzeća za proizvodnju sistema navođenja i delova za krstareće rakete i vojne aerodrome;

U poslednja 24 sata ruska vojska oborila je tri navođene avijacione bombe i 217 ukrajinskih bespilotnih letelica;

Oružane snage Ukrajine izgubile su za poslednja 24 sata 1.210 vojnika;

Ruska vojska uništila je 11 ukrajinskih tenkova i drugih oklopnih vozila.

Pogođen autobus u Dnjeprovskoj oblasti – troje poginulo, 12 povređenih

Tri osobe su poginule, a 12 ih je stradalo u napadu ruskog drona na gradski autobus u gradu Nikopolj u Dnjeprovskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

"Napad se desioe tokom špica, kada su ljudi išli na posao", rekao je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Dečak (11) poginuo, petoro povređeno u ruskom napadu dronovima

Jedanaestogodišnji dečak je poginuo, a petoro je povređeno u ruskim noćnim napadima, saopštio je načelnik ukrajinske regionalne vojne administracije, Aleksandar Ganža. Ruske snage su više od 10 puta napale dronovima okruge Krivi Rog, Nikopolj, Pavlograd i Sineljniki u Dnjepropetrovskoj oblasti, preneo je Ukrinform.

U naselju Pokrovska, u okrugu Sineljniki, izgorela je privatna kuća, dok su oštećene još tri kuće i jedan automobil. Povređene su tri žene stare 31 i 61 godinu i muškarac od 33 godine. Oni su hospitalizovani u umereno teškom stanju.

U okrugu Pavlograd napadnuti su Pavlograd i naselje Bogdanivska, a izbio je i požar, oštećena je upravna zgrada i dalekovodi, a dva muškarca stari 52 i 66 godina hospitalizovana su u srednje teškom stanju.

Rusi su takođe oštetili infrastrukturu u Apostoliviju u okrugu Krivi Rog i u Nikopolju, Červonogrigorivskoj i Marganetskoj zajednici Nikopoljskog okruga, pri čemu su stradale upravna zgrada, privatna kuća i automobil. Ukupno je 10 stanovnika povređeno u granatiranju 6. aprila.

Tanjug

U ukrajinskim napadima za nedelju dana poginulo 25 Rusa

U periodu 30. mart - 5.april u ukrajinskim napadima na teritoriji Rusije poginulo je 25 civila, među njima dvoje dece, rekao je specijalni ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik.

Prema njegovim rečima, ranjena je 151 osoba, među njima 10 maloletnih lica.

Oboreno 45 ukrajinskih dronova

Ruska PVO je tokom noći oborila 45 ukrajinskih dronova iznad više ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Najviše ih je oboreno iznad Lenjingradske oblasti - 19.

Napad na zgradu u ruskoj Vladimirskoj oblasti, troje poginulo

Najmanje tri osobe, među kojima jedno dete, poginule su u napadu ukrajinskog drona na stambenu zgradu u Aleksandrovskom okrugu Vladimirske oblasti, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Avdejev.

"Dronovi su napali civilnu infrastrukturu u našem regionu. Sa žaljenjem izveštavam da ima žrtava i štete. Sinoć je dron napao u Aleksandrovskom okrugu. Jedan od njih je pogodio stambenu zgradu sa dva stana. Poginule su dve odrasle osobe i njihov sedmogodišnji sin", objavio je Avdejev.

"Požar je ugasilo Ministarstvo za vanredne situacije. Izražavam najdublje saučešće porodicama žrtava", naveo je Avdejev.

(Tanjug)

Zelenski: Ukrajina je ponudila Rusiji energetsko primirje

Ako je Rusija spremna da prestane sa napadima na ukrajinske energetske objekte, Ukrajina je spremna da odgovori istom merom, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Sve što Rusi mogu da zarade od šokantnih cena nafte, daće za rat. Ovaj prioritet se za njih još nije promenio. Svako ograničenje koje napravimo u vezi sa njihovom sposobnošću da izvoze naftu je ispravno. Ako je Rusija spremna da prestane da napada naš energetski sektor, bićemo spremni da im odgovorimo istom merom", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruska strana je dobila ukrajinski predlog, preko Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada se tržište nafte i globalna tržišta, nalaze u stanju krize zbog nerešene situacije oko Irana. Zemlje koje proizvode naftu, među njima i Rusija, mogu više da zarade. Naši dronovi i rakete ograničavaju Rusiju u tome, hvala našim vojnicima na njihovoj preciznosti", naveo je Zelenski.

(Ukrinform)