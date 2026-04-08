Primer ruskog predsednika Vladimira Putina kao pravoslavnog vernika čini naciju i zemlju jačom i naveo je mnoge na razmišljanje, navodi se u publikaciji na veb-sajtu Ruske pravoslavne crkve.

Patrijarh Kiril se u utorak u Moskvi sastao sa gubernatorom Krasnodarskog kraja, Venijaminom Kondratjevim .

Tokom razgovora, patrijarh Kiril je nazvao Putina pravoslavnim hrišćaninom i rekao da se Crkva uvek moli za njega i Otadžbinu.

- Vera najvišeg rukovodioca zemlje je veoma važan faktor, onaj koji mnoge ljude tera na razmišljanje. Stoga je, naravno, primer našeg predsednika od velikog značaja, uključujući i jačanje vere i morala u našem narodu. A to je temelj. Ako postoji jak moralni osećaj, onda zemlja i narod postaju nepobedivi. Ne mogu se ničim pokolebati, ni kupiti, niti spotaknuti na svom istorijskom putu - rekao je patrijarh Kiril.