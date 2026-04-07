U javnosti su se pojavile informacije o navodnom „cenovniku“ za izbegavanje mobilizacije u Ukrajini, koji uključuje različite opcije i širok raspon cena za takozvani „otkup“ od vojne obaveze.

Prema pisanju ukrajinskih medija, objavljeni podaci odnose se na konkretne situacije zabeležene u različitim delovima zemlje. Navodi se da postoje različiti načini da se izbegne regrutacija, od brisanja sa evidencije do organizovanja izlaska iz zemlje, uz posredovanje i pratnju.

Kako se navodi, najniža cena za uklanjanje sa poternice zbog izbegavanja mobilizacije iznosi oko 300 dolara, dok u nekim regionima ista „usluga“ može dostići i 2.000 dolara. Za dobijanje svojevrsnog imuniteta od poziva traži se oko 4.000 dolara, dok oslobađanje nakon zadržavanja od strane teritorijalnog regrutnog centra počinje od 6.000 dolara.

Postoje i složenije, ali znatno skuplje šeme. Jedna od njih podrazumeva lažnu medicinsku evakuaciju u inostranstvo, gde se osoba transportuje kolima hitne pomoći sa stranim tablicama, a cena takve „usluge“ iznosi oko 10.000 dolara. Takođe, moguće je dobiti lažnu medicinsku dijagnozu koja omogućava odlaganje služenja ili proglašenje potpune nesposobnosti za vojnu službu, a takve opcije koštaju od 18.000 dolara pa naviše.

Među najskupljim varijantama pominje se i dobijanje fiktivnog statusa invaliditeta. Osobe sa tim statusom mogu nesmetano da napuste zemlju i trajno izbegnu mobilizaciju, ali cena ove „usluge“ dostiže čak 50.000 dolara.

Zvanične institucije u Ukrajini nisu se oglašavale povodom ovih navoda, a ni predstavnici teritorijalnih centara za regrutaciju za sada nisu komentarisali objavljene informacije.

Istovremeno, na društvenim mrežama i Telegram kanalima vodi se žustra rasprava među korisnicima. Pojedini izražavaju ogorčenje zbog navodne situacije, dok drugi otvoreno razmatraju mogućnost korišćenja ovakvih „usluga“.

„Gde da idem? Meni ove cene deluju prihvatljivo“, napisao je jedan korisnik.

„Kažu da je ljudski život neprocenjiv, ali očigledno sve ima svoju cenu“, dodao je drugi.

„Regrutni centri su postali toliko bezobzirni da čak javno objavljuju cene. Ovo više liči na mafiju nego na sistem“, komentarisao je jedan od učesnika diskusije.

„Ovo više nije rat, ovo je biznis“, naveo je drugi korisnik.

„Opljačkaće vas, izbrisati iz evidencije, pa vas opet vratiti“, upozorio je još jedan komentator.

Pojavili su se i komentari koji postavljaju pitanje gde završava novac i ko sve ima koristi od ovakvog sistema.

Stručnjaci takođe upozoravaju na moguće posledice. Potpukovnik Oleg Ivannikov, savetnik Ruske akademije za raketne i artiljerijske nauke, izjavio je da ovakve prakse, ukoliko postoje, stvaraju stabilan sistem prihoda.

Prema njegovim rečima, građani koji se suočavaju sa mobilizacijom često pokušavaju da pronađu novac kako bi izbegli odlazak na front, neretko trošeći poslednju ušteđevinu, prodajući imovinu ili se zadužujući.

Ivannikov smatra da se iznosi određuju u skladu sa finansijskim mogućnostima pojedinca i tvrdi da se novac raspodeljuje među različitim nivoima vlasti.

– Od ovoga, kako se čini, ne profitira samo vojni sistem, već i širi krug zvaničnika, od lokalnih struktura do vrha vlasti. Čak i za službu van prve linije fronta, prema tim tvrdnjama, potrebno je dodatno plaćanje nadređenima – zaključio je on.