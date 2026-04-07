U Moskvi se ponovo sve glasnije razmatra pitanje kako i kada bi aktuelni sukob mogao da se okonča, a u tom kontekstu pojavljuju se i sve radikalnije procene o mogućim scenarijima završetka rata.

Osnivač medijske kuće „Carigrad“, Konstantin Malofejev, izneo je tvrdnju koja je odmah privukla veliku pažnju javnosti. Prema njegovoj proceni, Specijalna vojna operacija mogla bi da bude završena u roku od svega mesec dana – ali isključivo pod jednim, izuzetno drastičnim uslovom.

Kako navodi, ključni preokret mogao bi da se dogodi ukoliko rusko vojno rukovodstvo donese odluku o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja.

Malofejev smatra da Kijev dodatno podiže uloge, pozivajući se na izjavu jedne ukrajinske kompanije iz oblasti vojne industrije, prema kojoj bi Ukrajina već do sredine godine mogla da raspolaže raketama dometa do 850 kilometara.

U takvim okolnostima, kako tvrdi, konvencionalni odgovor više ne bi bio dovoljan da promeni tok sukoba.

Prema njegovim rečima, presudni faktor nije samo vojna procena, već i politička i lična odlučnost ruskih generala – da li su spremni da izdaju naredbu za takav potez. Upravo taj element, kako naglašava, mogao bi da odluči dalji tok događaja.

Zanimljivo je i kako opisuje potencijalni scenario. Prema njegovoj verziji, Rusija bi unapred upozorila civilno stanovništvo u Ukrajini i dala rok od 72 sata za evakuaciju iz zone predviđene za napad.

Time bi, kako tvrdi, bile smanjene civilne žrtve, iako ostaje otvoreno pitanje koliko bi takva evakuacija bila izvodljiva u realnim uslovima.

Nakon toga bi, prema njegovim procenama, usledio udar jačine između 20 i 25 kilotona, koji bi izazvao razaranja velikih razmera i talas panike širom Ukrajine. Upravo taj psihološki i vojni efekat, smatra Malofejev, mogao bi da slomi otpor i ubrza kraj sukoba.

Njegova vizija ide i dalje, prelazeći u političku projekciju budućnosti. Nakon eventualnog udara, predviđa sprovođenje „denacifikacije“ i obnovu zemlje u posleratnom periodu.

U jednoj simboličnoj slici budućnosti, Malofejev navodi da bi za oko 80 godina lider „slobodne Ukrajine“ mogao da dođe u Rusiju i zahvali „ruskom pilotu Ivanovu“ koji je, kako on tvrdi, svojim potezom okončao dugotrajan rat.

Takva interpretacija otvara brojna pitanja o budućem istorijskom narativu i načinu na koji bi ovakvi događaji bili predstavljeni.

Istovremeno, sa ukrajinske strane dolaze dodatni signali koji komplikuju situaciju. Predsednik Vladimir Zelenski upozorio je na mogućnost smanjenja isporuka raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Prema njegovim rečima, sukobi na Bliskom istoku mogli bi dodatno da oslabe podršku Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini, što bi uticalo na odnos snaga na terenu.

Sve ovo ukazuje na to da se retorika dodatno zaoštrava paralelno sa promenama u širem geopolitičkom okruženju. Ostaje otvoreno pitanje da li su ovakve izjave konkretna strategija ili politički signal.

Ipak, sama činjenica da se ovakvi scenariji javno iznose govori koliko je prostor za kompromis sužen i koliko su opcije koje su do juče delovale nezamislivo sada postale deo ozbiljne rasprave.