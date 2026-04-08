U Kemerovu već četiri dana traje intenzivna potraga za Herojem Ruske Federacije Aleksejem Asilhanovim, koji je nestao bez traga u vojnom kampu u gradu Jurga, u Kemerovskoj oblasti. Sa njim nema nikakvog kontakta još od 3. aprila, a okolnosti njegovog nestanka i dalje su obavijene misterijom.

Asilhanov je bio mobilisan za učešće u specijalnoj vojnoj operaciji, gde se istakao kao jedan od najefikasnijih boraca, uništavajući tehniku ukrajinskih oružanih snaga. Za svoje zasluge lično je odlikovan i primio je medalje iz ruku ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prema informacijama koje su izneli pripadnici obezbeđenja, Asilhanov se na dan nestanka obukao, uzeo torbu i paket, izašao iz stana i od tada mu se gubi svaki trag. Nije se vratio kući niti se javio porodici.

Kako se navodi, rezervni vojnik je inače koristio sopstveni automobil, ali tog dana je, prema svedočenjima, ušao u vozilo sa nepoznatim muškarcem. Upravo ta informacija trenutno je u fokusu istrage koju sprovode nadležni organi.

Zanimljivo je da je, prema rečima njegove supruge, na dan nestanka bio dobrog raspoloženja i ništa nije ukazivalo na to da bi mogao da nestane. Asilhanov je radio kao nastavnik dodatne edukacije u Jurginskom koledžu poljoprivredne tehnologije i usluga, ali se tog dana nije pojavio na poslu.

Njegova supruga Valerija ispričala je da je nestanak usledio neposredno pred godišnjicu njihovog braka. Navela je da je njen muž bio uobičajeno raspoložen i da među njima nije bilo nikakvih problema.

– Pre nego što je nestao, bio je potpuno normalan, dobro raspoložen. Nismo se svađali. On je osoba koja ništa ne krije od mene, uvek deli sve sa mnom. Priča mi sve što mu se desi na poslu ili van njega. Uvek mi javi ako kasni. Nikada nije imao problema – rekla je Valerija.

Dodala je da je tog dana rekao da ide na posao, iako su studenti već završili nastavu. Takođe je istakla da je njen suprug uvek nosio lična dokumenta sa sobom.

Valerija je zajedno sa svekrvom i sestrom obilazila ulice i raspitivala se kod prolaznika da li je neko video Asilhanova, ali do sada niko nije imao nikakvu informaciju. Ona je naglasila i da njen muž ima protezu na desnoj nozi i da se kreće uz primetno šepanje.

Kada je reč o njegovim ratnim zaslugama, Asilhanov je bio operater izviđačkog drona u sastavu vazdušno-desantnog puka. Tokom borbi uništio je čak 15 tenkova i 50 oklopnih vozila, čime je stekao status jednog od najefikasnijih boraca.

Za ove podvige odlikovan je najvišim ruskim priznanjem – Zlatnom zvezdom. Tokom rata bio je dva puta ranjen, a usled teških povreda morao je da mu bude amputirana noga.

Po povratku iz rata, započeo je novi život kao nastavnik dodatnog obrazovanja u Jurginskom koledžu. Takođe je uspešno prošao selekciju za program zapošljavanja „SVOi Geroji. KuZbas“ i upisao dopisne studije na Kemerovskom državnom univerzitetu.