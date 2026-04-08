U trenutku kada globalno tržište energije sve vidljivije ulazi u fazu nestabilnosti, iz Moskve stiže poruka koja ne ostavlja mnogo prostora za dilemu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da Rusija beleži ogroman broj zahteva za kupovinu energenata – i to, kako kaže, iz alternativnih pravaca koji ranije nisu bili u fokusu.

Ta izjava ne dolazi iz vakuuma. Energetska kriza, dodatno pojačana sukobima na Bliskom istoku, već je promenila način na koji funkcioniše tržište.

Peskov otvoreno ukazuje da je svet već ušao u ozbiljnu ekonomsku i energetsku krizu, čiji se razmeri svakodnevno šire. I upravo tu se pojavljuje ključna tvrdnja koju Kremlj ponavlja: Rusija ima ogroman broj zahteva za isporuke energenata i aktivno pregovara sa novim kupcima.

Paralelno s tim, Moskva održava kontakte i sa poznatim partnerima poput Srbije i Mađarske. Međutim, kako se može čuti između redova, to je samo deo šire slike.

Tržište energenata više ne funkcioniše po starim pravilima – konjunktura se promenila gotovo preko noći, a odnosi snaga se preslažu u hodu.

U takvim okolnostima, interesovanje za ruske energente iz „alternativnih pravaca“ postaje važan signal. Nije to samo pitanje ponude i potražnje, već i pokazatelj kako se zemlje prilagođavaju novoj realnosti.

Dok jedni pokušavaju da redefinišu svoje energetske strategije, drugi očigledno traže stabilne izvore – bez obzira na političke okolnosti.

Peskov naglašava da Rusija vodi pregovore tako da novonastala situacija maksimalno odgovara njenim interesima. Ta formulacija deluje oprezno, ali i dovoljno jasno da sugeriše kako Moskva ne planira da propusti priliku koja joj se ukazuje.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko je ovaj talas zahteva održiv na duže staze. Da li je reč o privremenoj reakciji na krizu ili o početku dublje transformacije globalnog energetskog sistema