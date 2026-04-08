Od sledeće nedelje toplije, prvo suvo, a od utorka povremena kiša i pljuskovi, posebno u drugom delu nedelje kada bi ponovo bilo malo hladnije, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Prema najnovijoj prognozi Čubrila, u Srbiji danas preovlađuje vedro, suvo i prohladno vreme, uz umeren severozapadni vetar. Dnevne temperature kretaće se od 13 do 17 stepeni Celzijusa, ali će stabilni vremenski uslovi biti kratkog daha, jer već u četvrtak stiže nova promena vremena.

U toku četvrtka, pod uticajem ciklona, preko regiona će se premestiti hladan front koji će doneti povećanje oblačnosti i pojačan vetar. U Srbiji i na severu Crne Gore mestimično se očekuju kiša, kratkotrajna pojava krupe i susnežice u nižim predelima, dok se iznad 700 metara nadmorske visine očekuje i sneg. Vetar će biti umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni, naročito na istoku regiona, dok će duž Jadrana duvati jaka bura i tramontana. Temperature će dodatno pasti, pa će se maksimalne vrednosti kretati između 5 i 12 stepeni.

Razvedravanje koje se očekuje u petak uveče doneće i novi problem, naglo hlađenje prizemnih slojeva vazduha. Zbog toga će u petak ujutru postojati velika opasnost od kasnog mraza, uz minimalne temperature od -3 do 2 stepena. Kako upozorava Čubrilo, posebno su ugrožene osetljive voćne kulture, pa se preporučuje preduzimanje zaštitnih mera gde god je to moguće.

Tokom petka, u zapadnim i centralnim delovima regiona ponegde će biti kiše i snega u planinskim predelima, dok će na istoku uglavnom biti suvo. Vetar će slabiti, a maksimalne temperature će se kretati od 4 do 14 stepeni. Za vikend se nastavlja opasnost od jutarnjeg mraza, naročito na istoku i jugoistoku, gde se očekuje vedrije vreme. Dnevne temperature biće u blagom porastu, pa će u nedelju dostići između 12 i 18 stepeni.

Početkom naredne nedelje očekuje se priliv toplijeg vazduha sa zapada Mediterana, što će sredinom sedmice doneti temperature od 15 do 23 stepena, nešto iznad proseka za ovaj period godine. Ipak, nestabilnosti neće izostati, pa će povremene kiše i pljuskovi biti prisutni najpre u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, a potom i na istoku regiona. Prema trenutnim izgledima, sve do oko 23. aprila nema nagoveštaja dugotrajnije stabilizacije i značajnijeg otopljenja.

U narednim danima zadržaće se hladnije vreme, uz povećan rizik od kasnog jutarnjeg mraza, što bi moglo predstavljati ozbiljan problem za poljoprivredu, upozorava Čubrilo.