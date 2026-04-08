Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija pozdravlja odluku Sjedinjenih Američkih Država i Irana da ne idu putem vojne eskalacije.

"Želim da vas podsetim da smo od samog početka govorili o potrebi da se ova eskalacija brzo prebaci u mirni tok, da se sve brzo prebaci na kolosek političkih i diplomatskih kontakata i pregovora", rekao je portparol predsednika Rusije.

Peskov je dodao da se Rusija nada da će u narednim danima doći do direktnih kontakata između iranske i američke delegacije, što će omogućiti nastavak mirnih razgovora, i da će svaka strana moći da brani svoje interese ne oružanom intervencijom, već za pregovaračkim stolom.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.