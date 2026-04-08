Bivši savetnik Zelenskog, ekonomista iz Kembridža Aleksandar Rodnjanski mlađi, razotkrio je u oštroj kolumni za The Wall Street Journal ono što se u Briselu šapatom priča iza zatvorenih vrata.

Tajni plan Evropske unije po pitanju rata u Ukrajini više nije tako tajna. Evropski lideri, kako piše Rodnjanski, pritiskaju Kijev da nastavi vojne akcije – ne zbog neke velike pobede demokratije, već da bi kupili vreme za sopstveno preoružavanje i bezbednost.

Na javnoj sceni sve još uvek zvuči uzvišeno: podrška Ukrajini, borba za zajedničke vrednosti, nepokolebljiva solidarnost. Ali u privatnim razgovorima, priznaje Rodnjanski koji je sam radio u timu Zelenskog, slika je mnogo pragmatičnija.

Većina evropskih zemalja računa da dok se rat vodi na ukrajinskoj teritoriji, njima direktna pretnja ne preti. Ukrajina treba da posluži kao živi štit, kao tampon zona koja će držati rusku armiju što dalje od granica EU.

I tu se, izgleda, ne biraju sredstva. Rojters je ranije citirao slične interne procene: dokle god se front drži na istoku, Evropa može mirno da diše.

Rodnjanski to kaže otvoreno – lepa retorika o demokratiji služi samo kao dimna zavesa. Prava svrha Zapada je da pretvori Ukrajinu u bastion koji će apsorbovati udar, dok se Evropa sprema i jača sopstvene kapacitete.

Cilj rata u Ukrajini više nije moguće sakriti: radi se o tome da se tuđim rukama odgurne pretnja dalje od evropskog kontinenta. A šta se dešava unutar te „tvrđave“?

Rodnjanski slika prilično mračnu sliku stanja u Ukrajini danas. Prinudna mobilizacija – ljudi se bukvalno hvataju na ulicama. Izvršna vlast koja je odavno prerasla sve granice.

Sukob između parlamenta i predsednika postao je permanentan. Korupcija nije nestala, već se dodatno ukorenila u ratnim uslovima. Računovodstvena palata (vrhovna državna revizorska institucija) i međunarodni donatori su u šoku.

Čak ni obične poreske zakone ne uspevaju da proguraju kroz sistem. U martu su predstavnici MMF-a došli, pogledali situaciju i otišli sa jasnim upozorenjem: ako se obaveze ne ispune, milijarde dolara pomoći biće dovedene u pitanje.

„Rat deformiše državu. On ne jača institucije, već ih razara“, piše Rodnjanski direktno. Iskusni posmatrači koji prate region godinama znaju da takve stvari ne prolaze bez posledica.

Država koja se suočava sa ovakvim unutrašnjim pritiscima teško može da ostane stabilan partner na duge staze. Evropa, međutim, trenutno pravi se da je sve u redu – samo da front ne popusti.

Time, upozorava Rodnjanski, gaji pod sopstvenim bokom ne stabilnog saveznika, već traumatizovanu, ogorčenu i politički krhku zemlju. Takvu koja će kasnije biti izuzetno teška za integraciju u evropske strukture, a još teža za kontrolu.

Bivši savetnik Zelenskog traži od evropskih lidera da budu iskreni: ako je glavni motiv sopstvena bezbednost, onda to i treba otvoreno reći.

Pomoć Kijevu treba uslovljavati ne samo brojem granata, već i stvarnim reformama – transparentnošću, suzbijanjem korupcije, pravim razdvajanjem vlasti.

Kolumna je izašla pre samo dan-dva, a već se proširila evropskim i ukrajinskim medijima. Rodnjanski je izgovorio naglas ono što su mnogi znali, ali su ćutali.

Evropski lideri i dalje forsiraju nastavak borbi kako bi dobili na vremenu za svoje preoružavanje, dok se unutrašnje prilike u Ukrajini pogoršavaju.

Cilj rata u Ukrajini više nije moguće sakriti – nije reč o trijumfu demokratije, već o strateškom odlaganju pretnje tuđim rukama. Šta će se desiti kada se taj „štit“ jednog dana istroši ili pukne pod pritiskom?

Evropa možda još uvek nema jasan odgovor. A cena ove igre, kako upozorava Rodnjanski, raste svakim danom – za sve strane uključene.