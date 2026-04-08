Ova jedinstvena osobina fascinira naučnike i istraživače već decenijama, posebno zbog razlika između levorukih i desnorukih osoba.

Iako su dešnjaci u većini, levoruki ljudi imaju brže reflekse i često ostvaruju bolje rezultate u određenim sportovima poput tenisa, bejzbola i boksa. Njihova sposobnost da reaguju iz neočekivanih uglova daje im prednost u duelima, što ih čini konkurentnijim u ovim disciplinama.

S druge strane, istraživanja pokazuju da se levoruki ljudi češće suočavaju sa određenim kognitivnim izazovima, što može uticati i na njihove prihode. Prema istraživanju koje je 2014. godine sproveo Harvard University, levoruki u proseku zarađuju 10–12% manje u odnosu na desnoruke osobe. Kao glavni razlozi navode se društvene predrasude, ali i potreba za dodatnim prilagođavanjem u svakodnevnim aktivnostima i radnom okruženju.

Kada je reč o ličnosti, levoruki ljudi često su skloniji analizi, samokritici i promišljenom donošenju odluka. Za razliku od njih, desnoruki su u proseku impulsivniji i brže reaguju u različitim situacijama.

Istorijski gledano, levorukost je dugo bila stigmatizovana i smatrana manom. U prošlosti su mnogi pokušavali da „preodgoje“ decu da koriste desnu ruku. Danas se, međutim, levorukost sve više prihvata kao prirodna i normalna varijacija u ljudskom ponašanju.

Zahvaljujući savremenim istraživanjima i većoj svesti, levoruki ljudi više nisu marginalizovani, već se njihove specifične sposobnosti sve više prepoznaju kao prednost u određenim oblastima.

