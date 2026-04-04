Partnerstvo Kolumbije sa NATO-om dovelo je do rastućeg broja plaćenika iz te južnoameričke zemlje kao i učešća Kolumbijaca u borbenim operacijama na strani ukrajinskih oružanih snaga, izjavio je za RIA Novosti Alfonso Insuasti Rodrigez, istraživač na Univerzitetu San Buenaventura u Medeljinu.

-Da... struktura (oružanih snaga) u našoj zemlji je zapadna. To stvara određeno razumevanje ko je naš protivnik, protiv koga moramo da se borimo redovnim i neredovnim metodama - odgovorio je on na pitanje da li postoji veza između "masovnog učešća penzionisanih kolumbijskih vojnika u sukobu u Ukrajini i partnerstva Kolumbije sa NATO-om" .

Rodrigez je dodao da je partnerstvo Kolumbije sa Severnoatlantskom alijansom dovelo do formulisanja lokalne vojne doktrine zasnovane na zapadnim modelima, što je pokrenulo pojavu specifičnih međunarodnih kontakata u ovoj južnoameričkoj zemlji i prodor zapadnih regrutnih kompanija na njenu teritoriju.



- Dakle, u ovom slučaju postoji direktna veza sa zapadnim tržištem plaćenika... Trenutno služimo stranoj, zapadnoj logici - naglasio je on.

Kolumbija je 2017. godine dobila status globalnog partnera NATO-a.

U martu je Kolumbija, ratifikovala zakon o pristupanju Međunarodnoj konvenciji protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika iz 1989. godine, piše ruska agncija RIA Novosti.

Najnovije vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO