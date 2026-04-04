Goca Tržan je u prvom braku sa Ivanom Marinkovićem 2007. godine dobila ćerku Lenu, ali je poželela da i sa drugim suprugom, Radomirom Novakovićem, oseti čari roditeljstva.

Nažalost, ta želja im se, po svemu sudeći, nikada neće ostvariti.

Pošto nisu uspeli da prirodnim putem dobiju dete, pevačica se opredelila za vantelesnu oplodnju.

Međutim, svi pokušaji bili su bezuspešni. Kada je prošle godine po peti put stigao negativan rezultat, Goca je, iako važi za velikog borca, priznala da se umorila i da više neće mučiti sebe.

- Borba za potomstvo zvuči plemenito, a zapravo je reč o kuluku, teškoj muci i pritisku. Nimalo nije lako istrpeti hormonsku terapiju . Mesec dana se osećam kao da sam luda i imam bipolarni poremećaj, loše sam volje - otkrila je Goca Tržan kako taj proces zapravo utiče na organizam.

"Više nije zdravo i neću ići na vantelesnu"

- Više nije zdravo i neću ići na vantelesnu. To je veliki stres za organizam. Mnogo ljudi ima problem sa prirodnim začećem. Mrzim kad se o toj temi piše patetično. Ne traba mene niko da sažaljeva. Verujte da su svi ti ljudi ozbiljni heroji - ispičala je Goca u jednoj emisiji.

