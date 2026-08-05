Američki političar Kiril Bejsin uhapšen je u subotu nakon nasilnog sukoba na plaži na havajskom ostrvu Maui, piše Marca. Njegova kaucija je određena na milion dolara, prema rečima okružnih zvaničnika.

Kiril Bejsin (40), demokratski kandidat za Kongres, pritvoren je nakon incidenta na plaži Keavakapu u južnom Kiheiju, saopštila je policijska uprava Mauija. Uhapšen je pod optužbom za terorističke pretnje prvog stepena.

Sukob je snimljen, a snimak je objavljen na društvenim mrežama.

Prema izjavama iz policije, incident je počeo kada je 61-godišnji muškarac zamolio Bejsina da smanji muziku. Istražitelji kažu da je Bejsin odgovorio preteći muškarcu i tvrdeći da ima vatreno oružje. Policija je izvestila da je takođe pretio da će pucati u ženu žrtve.

Jedan prolaznik je brzo intervenisao, a situacija je eskalirala u nasilan sukob. Basin je udaren pesnicom i pao na zemlju. Nakon što je demokratski kandidat ustao, ponovo se obračunao sa drugim muškarcem, ali fizički obračun nije nastavljen. Prema rečima svedoka, Bejsin je navodno izvukao nož tokom obračuna i bacio ga u vodu. Policija je izvestila da je prolaznik kasnije pronašao nož i predao ga policajcima koji su izašli na lice mesta.

Policija Mauija je izvestila da je Bejsin uhapšen od maja po drugim optužbama koje uključuju navodni napad i oštećenje imovine.

Član Veća okruga Maui, Tomas Kuk, rekao je da je Bejsin "postao agresivan" tokom sastanka i da je navodno „pretio nasiljem policiji“ i predstavniku veća. Dva dana kasnije, 29. maja, pojavili su se izveštaji da je „mahao oružjem ispred zgrade okružne vlade tokom obračuna sa zaposlenima u okrugu“.