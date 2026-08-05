Albanski vatrogasci borili su se u sredu sa požarom u južnom regionu Malakaster, koji je primorao na evakuaciju oko 15 porodica, njihove stoke i kućnih ljubimaca, dok se veliki delovi južne i istočne Evrope i dalje bore sa toplotnim talasom.

Evropa, kontinent koji se najbrže zagreva, pogođena je rekordnim vrućinama i razornim šumskim požarima ovog leta, posebno u Francuskoj i Španiji.

Centar toplotnog talasa se pomerio, a Italija je izdala crvena upozorenja za većinu svojih većih gradova, jer se očekuje da će temperature u nekim oblastima porasti na oko 40 stepeni Celzijusa.

Albanija je rasporedila kopnene i vazdušne snage kako bi sprečila širenje vatre do kuća u selu Riban, saopštile su službe za hitne slučajeve.

Nastavljaju se napori da se obuzda još jedan požar, verovatno izazvan udarom groma, u planinskom području južno od albanskog grada Đirokastre.

U susednoj Grčkoj, požar koji je možda izazvala varnica iz dalekovoda oštetio je kuće, izazvao hitne evakuacije i uništio hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini popularnog letovališta severozapadno od Atine.

Požar je uglavnom lokalizovan u sredu, ali stotine vatrogasaca sa šest helikoptera i dalje rade u tom području kako bi sprečili njegovo ponovno rasplamsavanje.