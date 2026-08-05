Poslanička grupa Tisa podnela je danas inicijativu da Narodna skupština Mađarske na vanrednom zasedanju u utorak, 11. avgusta, izabere novog predsednika Republike.

Predlog predviđa da se izbor šefa države uvrsti kao dopuna dnevnog reda vanrednog zasedanja parlamenta, zakazanog za 10. i 11. avgust, preneo je mađarski portal Indeks.

Prema obrazloženju inicijative, novi predsednik Republike bi trebalo da bude izabran u utorak, 11. avgusta, odnosno u roku propisanom Ustavom Mađarske. Inicijativu je podnela šefica poslaničke grupe Tisa Andrea Ana Bujdošo, a pored lidera stranke Petera Mađara, potpisala su je još 42 poslanika.