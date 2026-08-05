Ova faza obučavanja dolazi nakon šestonedeljne osnovne obuke i sprovodi se, u skladu sa vojnoevidencionim specijalnostima vojnika, ili u centrima za specijalističku obuku ili u jedinicama Vojske Srbije.

Vojnici rodova pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije obuku prolaze u Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu, navodi se u saopštenju i dodaje da se oni na poligonima u okolini Požarevca i u specijalizovanim kabinetima u kasarni "General Pavle Jurišić Šturm" obučavaju na borbenim vozilima pešadije, tenkovima i artiljerijskim sistemima, kao i za upotrebu minsko-eksplozivnih i sredstava vatrene podrške.

U nastavku ih očekuje stacionarno logorovanje gde će, kroz realizaciju vežbi i gađanja, biti u prilici da steknu praktična iskustva u izvođenju taktičkih radnji na bojištu, uz upotrebu naoružanja i sredstava svog roda, navode iz Ministarstva odbrane.

Specijalistička obuka za ovu generaciju vojnika završava se krajem avgusta proverom osposobljenosti za izvršavanje individualnih zadataka, posle čega sledi kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije do završetka vojnog roka.

Centar za obuku kopnene vojske, uz individualnu specijalističku obuku vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, realizuje obuku kadeta i lica iz rezervnog sastava koja nisu služila vojni rok sa oružjem, kao i usavršavanja svih kategorija kadra stalnog i rezervnog sastava za više od 50 specijalnosti pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica i inžinjerije, što ga čini značajnom karikom u sistemu obuke u Vojsci Srbije.