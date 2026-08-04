Američka vojska potrošila je veliki deo zaliha preciznih raketa dugog dometa tokom petomesečnog rata sa Iranom, što je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti Sjedinjenih Američkih Država za buduće sukobe, navode tri izvora upoznata sa podacima o stanju naoružanja, preneli su zapadni mediji.

Prema tim izvorima, američka vojska je gotovo u potpunosti potrošila zalihe sistema ATACMS (Vojni taktički raketni sistemi) i novijih raketa PrSM (Precizni udarni projektili), koje predstavljaju ključni deo arsenala za izvođenje preciznih udara sa bezbedne udaljenosti.

Četvrti izvor upoznat sa situacijom rekao je da je američka Centralna komanda, koja nadzire snage SAD na Bliskom istoku, gotovo potrošila kopnene rakete koje je imala na raspolaganju pre početka rata, ali da je uspela da ih dopuni iz vojnih rezervi raspoređenih u drugim delovima sveta.

Jedan od izvora naveo je da je smanjenje zaliha ATACMS i PrSM posledica odluke administracije američkog predsednika Donalda Trampa da izbegne rizičnije metode napada na iranske ciljeve, poput korišćenja aviona sa pilotima za bombardovanje.

Dva izvora navela su da vojni lideri već nedeljama upozoravaju predsednika da se smanjuju zalihe odbrambenih sistema, uključujući presretače Patriot, koji su namenjeni za obaranje balističkih raketa.

Centar za strateške i međunarodne studije objavio je prošle nedelje procenu prema kojoj je između februara i jula potrošeno oko 65 odsto američkih presretača Patriot, dok je broj presretača THAAD za balističke rakete u zalihama SAD najmanje 38 odsto manji nego na početku rata.

Prema izvorima medija, ti podaci odgovaraju internim američkim procenama.

SAD su, prema jednom od izvora, od početka rata potrošile i nešto manje od polovine globalnih zaliha krstarećih raketa Tomahavk, koje se uglavnom lansiraju sa brodova.

(sputnikportal.rs)