Saudijska Arabija se nalazi u opasnoj geopolitičkoj zamci. U pokušaju da izbegne katastrofalan scenario, Rijad diplomatskim kanalima, uz posredovanje Omana, očajnički pokušava da obuzda jemenski pobunjenički pokret Huti.

Glavni cilj je jasan – sprečiti kolaps sopstvene ekonomije i zaštititi ranjivu naftnu industriju od novih, razornih napada ove grupacije koju direktno podržava Iran. Ipak, kako prenosi Blumberg pozivajući se na obaveštajne izvore, iza zatvorenih vrata situacija je na ivici pucanja.

Tajne vojne operacije i ucene iz Jemena

Anonimni izvori upoznati sa pregovorima otkrivaju da Saudijci igraju dvostruku igru. Dok se javno promoviše diplomatija, Rijad uveliko priprema vojne opcije u slučaju da pregovori propadnu.

Sa druge strane, Huti ne pokazuju znake slabosti. Osokoljeni prethodnim uspesima u asimetričnom ratovanju, jemenski pobunjenici sada ultimativno zahtevaju dodatne ekonomske ustupke kako bi zaustavili agresiju.

Vašington u panici: Strah od blokade i energetskog sloma

Tenzija se prelila i na Sjedinjene Američke Države. Zapadni diplomatski krugovi navode da američki zvaničnici u tajnim razgovorima vrše ogroman pritisak na Saudijsku Arabiju da po svaku cenu izbegne širu vojnu odmazdu u Crvenom moru.

Vašington strahuje od scenarija sudnjeg dana – da bi eskalacija sukoba gurnula svetski pomorski saobraćaj u potpuni haos i razorila globalno tržište energenata.

Najveća noćna mora za Zapad je potencijalno zatvaranje moreuza Bab el Mandeb, jedne od ključnih svetskih pomorskih arterija za transport nafte i gasa.

Crveno more kao poslednja slamka spasa

Podsećamo, saudijske snage su krajem jula izvele seriju ograničenih vazdušnih udara na položaje Huta, ali je usledilo taktičko zatišje jer Rijad grčevito traži izlaz sa islamističkim pokretom koji kontroliše veći deo Jemena. Uz posredovanje Omana, pregovori se razvlače još od krhkog primirja iz 2022. godine.

Međutim, ulozi nikada nisu bili veći. S obzirom na to da je Ormuski moreuz praktično paralisan za bezbednu plovidbu, Saudijska Arabija sada panično nastoji da zaštiti svoje luke na Crvenom moru, preko kojih izvozi najveći deo svoje nafte. Ukoliko i taj koridor bude presečen, posledice po svetsku ekonomiju biće nesagledive.