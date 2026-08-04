Među prisutnima u Mrkonjić Gradu je i direktor kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Podsetimo, Srbija i Republika Srpska (RS) i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona u "Oluji".

Obeležavanje Dana sećanja počeće u 20 časova, parastosom na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića i besedom patrijarha srpskog Porfirija, a obeležavanju 31. godišnjice od tog tragičnog događaja za srpski narod prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i zvaničnici Republike Srpske.