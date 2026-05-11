"Saradnja dve države bi trebalo dalje da se unapređuje i širi", rekao je Pistorijus i dodao da je jačanje vojne saradnje u okviru strateškog partnerstva dve zemlje glavni cilj njegove posete, prenosi dnevnik Velt, javlja Tanjug.

On je rekao da je u fokusu zajednički razvoj najmodernijih bespilotnih oružanih sistema svih dometa, posebno u domenu tzv. dubokih udara odnosno razvoj sposobnost uništavanja važnih ciljeva duboko u pozadini neprijateljske tertitorije.

"Na taj način jačamo bezbednost naših zemalja. Evropski NATO partneri imaju u oblasti dalekometnog naoružanja praznine u sposobnostima", rekao je Pistorijus i poručio da NATO države što pre moraju da zatvore te praznine.

Pistorijus je rekao da nemačka vlada nastoji da realizuje osnivanje novih nemačko-ukrajinskih zajedničkih preduzeća.

"Pri tome profitiramo od iskustava Ukrajinaca sa bojnog polja. Osim toga, planiramo da preko platforme 'Brave One' podržimo obećavajuće inovacije", rekao je Pistorijus.