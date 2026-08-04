Od 5. avgusta ovi horoskopski znaci puni su kreativne energije i spremni da iskoriste priliku za velike promene.

Vreme je da krenu napred – uspeh im je nadohvat ruke.

Devica

Tokom uticaja direktnog Jupitera shvatate da ste mnogo sposobniji i efikasniji nego što ste ikada mislili. Kada to jednom uvidite, odlučujete da radite na sebi, učite i napredujete.

Često umanjujete sopstvene uspehe i niste potpuno sigurni u naredni korak. Međutim, direktni Jupiter vam pokazuje da pozitivan stav donosi mnogo bolje rezultate od sumnje. Univerzum vam sada jasno poručuje – samo napred.

Izlazite iz perioda zastoja i ulazite u fazu u kojoj sve ide mnogo lakše. Možda niste navikli da pobeđujete, ali sada, kada vidite kako uspeh izgleda, ne nameravate da odustanete. Uspeh vam pripada i potpuno ste ga zaslužili.

Strelac

Kada direktni Jupiter uđe u vaše polje, osećate se kao da ste konačno stigli tamo gde pripadate. Jupiter, planeta obilja i sreće, vlada vašim znakom i donosi vam optimizam, samopouzdanje i nadu.

Svako loše raspoloženje nestaje gotovo trenutno, a prepreke koje su vas do sada usporavale polako se povlače. Ulazite u period života u kojem više ne želite da trpite ono što vas iscrpljuje.Napredak koji ostvarujete je ozbiljan, a uspeh je na dohvat ruke. U to više ni najmanje ne sumnjate.

Iskustvo vas je naučilo da, kada vam život pruži dobru priliku, nema razloga da je preispitujete. Zato se 5. avgusta potpuno posvećujete onome što radite, jer osećate da ste na pravom putu. Sve što sada gradite ima potencijal da vas odvede veoma daleko.

Vodolija

Kada se zaista posvetite nekom cilju, rezultati ne izostaju. Problem je samo što ne ulažete uvek svu svoju energiju. Sada je vreme da to promenite.

Pod uticajem direktnog Jupitera dobijate jasnu viziju budućnosti koja vas snažno inspiriše. Želite da je ostvarite i spremni ste da joj posvetite sve što imate, jer osećate da je uspeh deo vaše sudbine.

Na ovaj dan Jupiter vam pruža upravo onu vrstu podrške koja vam je potrebna. Napredak dolazi lakše nego ranije, a vi postajete odlučni, fokusirani i brzi u donošenju odluka. Konačno vidite da se stvari pomeraju u pravom smeru, a upravo vas taj osećaj dodatno motiviše da nastavite. Ne odustajte – sada imate sve što je potrebno da ostvarite svoje ciljeve, piše Your tango.