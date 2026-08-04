"Trenutno je prosek stizanja ekipe na lice mesta, na nivou Beograda, oko sedam minuta. Mi smo prošle godine negde oko 7. jula imali najveći broj intervencija, a sada ih očekujemo u narednih nedelju dana zbog temperatura koje se najavljuju i toplotnog talasa", rekao je Jagodić za Tanjug.

Apeluje na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom, podsećajući na zakonske regulative.

"Glavni uzročnik požara je čovek, njegovi nemar i nepažnja. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje biljnih ostataka i smeća, a zaprećene su kazne od 10 do 50.000 dinara za fizička lica i od 300.000 do milion dinara za privredna lica", naveo je Jagodić.

Jagodić ističe da nije poenta u samoj kazni već u podizanju građanske svesti.

"Mislim da ima pomaka", ocenio je Jagodić.

Jagodić ističe da je u slučaju požara najvažnije napustiti teritoriju obuhvaćenu vatrom.

"Ako se požar nalazi u stanu pored vas, iznad ili ispod vas, ono što je bitno jeste da zatvorite prozore, vrata i stavite mokre krpe i mokre čaršave na vrata, kako dim ne bi ušao u vašu prostoriju. Kada vam se zapali ulje, nikako ne koristite vodu, jer ćete tako raširiti požar", savetuje Jagodić.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

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