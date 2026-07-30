Venecija je završila ovogodišnji ciklus naplate ulaska u istorijski centar, ali umesto završetka eksperimenta, gradske vlasti već pripremaju naredni korak. Nakon što je sistem doneo više od pet miliona evra prihoda, razmatra se mogućnost da poseta gradu u najopterećenijim danima ubuduće bude višestruko skuplja.

Probni program naplate ulaska trajao je tokom 60 dana, uglavnom vikendima od aprila do jula, uz nekoliko dodatnih termina. Tokom tog perioda izdato je više od 650.000 plaćenih vaučera, što je gradu donelo značajan prihod.

Ipak, iz gradske uprave tvrde da cilj nije samo prikupljanje novca, već pokušaj da se kontroliše broj turista i smanji pritisak na jedan od najposećenijih gradova sveta.

Od pet evra do milionskih prihoda

Venecija je 2024. godine postala prvi grad koji je uveo ovakav model naplate za jednodnevne posete istorijskom centru. Ideja je nastala nakon dugogodišnjih rasprava o tome kako zaštititi grad od prevelikog broja turista koji svakodnevno dolaze, često bez noćenja.

Prve godine sistem je bio aktivan 29 dana, a cena ulaznice iznosila je pet evra za sve posetioce koji nisu bili oslobođeni plaćanja. Tada je prihod dostigao oko 2,4 miliona evra.

Godinu dana kasnije program je proširen, a cena je zavisila od toga koliko ranije je poseta bila prijavljena. Oni koji su rezervisali dolazak nekoliko dana unapred plaćali su pet evra, dok je za kasnije prijave cena bila duplo veća.

U najnovijem ciklusu naplate broj dana je dodatno povećan, a prihod je ponovo premašio pet miliona evra.

Grad želi manje gužve, ali javnost je podeljena

Predstavnici Venecije navode da prve procene pokazuju kako je sistem pomogao da se donekle rasporedi broj posetilaca i ublaže najveće gužve. Detaljnije analize trebalo bi da pokažu koliko je mera zaista uticala na turističke tokove.

Nakon završetka ovogodišnjeg programa, kontrolni punktovi i prodajna mesta biće uklonjeni do naredne turističke sezone. Međutim, za 2027. godinu već se razmatra proširenje sistema na još veći broj dana.

Najviše pažnje privukla je ideja o promenljivim cenama ulaznica. Prema predlogu gradskih vlasti, tokom dana kada se očekuje najveća navala turista karta bi mogla da košta između 30 i 50 evra.

Cena bi zavisila od broja već prijavljenih posetilaca, odnosno od procene koliko bi grad tog dana mogao da bude opterećen.

Da li Venecija postaje grad za odabrane?

Zagovornici ove mere smatraju da je viša cena jedan od načina da se smanji broj jednodnevnih turista i zaštiti istorijsko nasleđe grada. Venecija se godinama suočava sa problemom prevelikog broja posetilaca koji opterećuju infrastrukturu i menjaju svakodnevni život stanovnika.

Sa druge strane, kritičari upozoravaju da bi visoke ulaznice mogle promeniti karakter grada i pretvoriti ga u destinaciju dostupnu samo ljudima sa većim budžetom.

Obaveza plaćanja i dalje se ne bi odnosila na stanovnike Venecije, zaposlene, studente i određene kategorije posetilaca, uključujući turiste koji već plaćaju boravišnu taksu.

Konačna odluka o modelu za naredne godine još nije doneta, ali je jasno da je privremeni projekat prerastao u ozbiljan alat kojim Venecija pokušava da pronađe ravnotežu između zaštite svog jedinstvenog nasleđa i velikog interesovanja miliona turista iz celog sveta, piše Telegraf.