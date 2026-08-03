Mađar je za televiziju RTL u nedelju rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana, zbog pada nivoa Dunava, i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize, prenosi MTI.

On je dodao da se nakon toga moraju izvući lekcije, i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima u razvoj energije vetra.

Mađarski premijer je naveo da je u nedelju u 1.30 sati ugašena pretposlednja turbina u nuklearnoj elektrani, i da je proizvodnja električne energije smanjena sa 2.000 megavata (MW) na samo 240 MW.

"Sada se suočavamo sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasleđem, sa uslovima, bilo da se radi o vodostaju Dunava ili temperaturama, koji nikada ranije nisu viđeni, ni blizu", zaključio je Mađar.

Mađar je ranije rekao da bi nuklearna elektrana Pakš mogla u nedelju ili ponedeljak, prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji, u potpunosti da obustavi proizvodnju električne energije ukoliko vodostaj Dunava, koji je trenutno na rekordno niskom nivou i iznosi minus 133 centimetra, padne na minus 134 centimetara.