Portparol policije Vasiju Abiodun izjavio je da su se napadi dogodili između ponedeljka i srede na području Rafija i da su uključivali oružane napade i paljenje objekata, preneo je Asošiejted Pres.

Prema njegovim rečima, u ponedeljak su ubijene dve osobe, što je dovelo do novog talasa nasilja u sredu, kada je 15 ljudi živo spaljeno u jednoj kući, dok je još jedna osoba ubijena na drugoj lokaciji, preneo je Rojters.

Abiodun je naveo da je nasilje povezano sa "dugotrajnim sporom oko zemljišta između dva plemena".

"Komitet za pomirenje, kojim rukovode predstavnici lokalne samouprave, sarađuje sa bezbednosnim službama na rešavanju krize, dok su zajedničke policijske i vojne patrole raspoređene u tom području kako bi uspostavile mir", rekao je on.

Sukobi lokalnih zajednica zbog zemljišnih resursa su, kako pojašnjava AP, česta pojava u pojedinim delovima Nigerije, najmnogoljudnije afričke države.

Savezna država Niger istovremeno je jedno od glavnih uporišta naoružanih grupa koje otimaju ljude radi otkupnine i nameću poreze poljoprivrednim zajednicama.

Napad je usledio svega nekoliko dana nakon što je na severoistoku Nigerije oteto 36 učenika.

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