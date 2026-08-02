Muškarac koji je osvojio milione imao je neobičnu molbu za službenicu lutrije.

Verena Ober (51) radi kao predstavnica lutrije Lotto Bajern. Osim što je portparolka kompanije, njen posao je i da lično obavesti velike dobitnike o osvojenim nagradama.

Ona je otkrila neke od najzanimljivijih situacija koje je doživela i ispričala da joj je jedan muškarac posebno ostao u sećanju.

Taj igrač je pre dve godine osvojio milione, a njegova najvažnija briga bila je jedno pitanje:

„Gde ćete poslati informaciju o dobitku? Molim vas nemojte da šaljete na moju kućnu adresu. Ne želim da moja žena sazna za dobitak. Trenutno prolazim kroz razvod.“

Verena Ober je još ispriča da ljudi veoma emotivno reaguju kada saznaju da su postali milioneri.

„Dvadeset miliona evra, naravno, menja život. Ljudi često drhte od uzbuđenja. Ali ja se uvek susrećem sa pozitivnim emocijama. Volim svoj posao“, rekla je.

Pre oko godinu i po dana kod nje je došla 80-godišnja žena koja je osvojila nekoliko miliona evra. Njena prva reakcija bila je potpuna zbunjenost.

„Bože, šta li još imaš u planu za mene?“, upitala je nesigurno.

Inače, šanse za osvajanje miliona u lutriji su veoma su male – od oko 140 miliona igrača samo jedan osvoji glavni dobitak.

Veronika Ober je isprićala da je prošle godine jedna žena osvojila je posebno veliki dobitak – čak 48,5 miliona evra. Pre smrti svog supruga obećala mu je da će nastaviti da igra njegove brojeve. Održala je obećanje, a upravo ti brojevi promenili su joj život zauvek, piše Bild.

Ober je još je istakla važan savet za sve dobitnike; "Nemojte nikom da govorite o dobitku. Kada jednom informacija izađe u javnost, nema povratka.“