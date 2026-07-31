Bivši dečko voditeljke Jovane Jeremić, pekar Dragan Stanković, po svemu sudeći i dalje nije preboleo bivšu verenicu. Iako ona uživa u novoj ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, ostala je u dobrim odnosima sa bivšim dečkom. Upravo zato se spekuliše da se njegove emocije prema njoj nisu ugasile, te da je još uvek voli.

- Dragan i dalje drži slike sa Jovanom Jeremić, pa on nju i dalje nije preboleo - napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter).

Podsetimo, Dragan trenutno uživa u ljubavi sa devojkom Aleksandrom, atraktivnom plavušom sa kojom putuje i i uživa u ljubavi.

S druge strane, Jovana Jeremić nedavno je otvoreno govorila o ljubavi, muškarcima i iskustvima iz prethodnih veza.

Voditeljka je priznala da ju je prošla veza mnogo koštala i da je zbog toga odlučila da ubuduće svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

- Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti pre mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome pre braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mestu. Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vreme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procene. Ja sam mlada bila u braku, imam dete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isečete, to je tako - pričala je Jovana, pa nastavila:

- Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspešan kao ja, sigurno se ne bih udala za slepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbedila, rolks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja - zaključila je Jovana.

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