Vučić je naveo da je veoma srećan što je na tom mestu i citirao reči Milutina Uskokovića da zavičaj nije samo zemlja na kojoj smo rođeni, već je sve ono što smo u njoj zauvek ostavili.

Predsednik je citirao i reči vladike Nikolaja Velimirovića „Daruj nam, Bože, onu ljubav koja ne traži svoje, koja ne pamti zlo, i koja nikada ne prestaje“, i dodao da ljubav našeg naroda koju je Velimirović podario Srbiji nikada neće i ne sme da prestane.

"Vidikovac na Kablaru - simbol budućnosti, razvoja i uspešne Srbije. Odavde se najbolje vidi da Srbija pobeđuje!", stoji u objavi na Instagramu SNS čačak.