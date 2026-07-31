"Grej je počinio krivična dela, ali su ona povezana sa aktima koja je počinio njegov sin, što ovu situaciju čini pomalo jedinstvenom", rekao je sudija Nikolas Prim prilikom izricanja presude. Sudija je ukazao da je važno što Kolin Grej nije imao saznanja da Kolt ide u školu da izvrši napad, kao i da on nije povukao obarač.

Grej (55) je odbio da se obrati sudu pre izricanja presude, dok je njegov branilac Brajan Hobs izjavio da planira da uloži žalbu na ovu presudu, koja predstavlja prvi slučaj te vrste. Izricanje presude označava kraj mučnog procesa koji je počeo 4. septembra 2024. godine, kada je njegov tada četrnaestogodišnji sin smrtno ranio dvoje učenika i dvoje nastavnika, a povredio još sedmoro ljudi u srednjoj školi Apalači u gradu Vinderu, u Džordžiji.

Grej je ranije ove godine osuđen za ubistvo i ubistvo iz nehata jer je sinu za Božić kupio pušku tipa AR-15 i ostavio je nezaštićenu, uprkos upozorenjima da tinejdžer predstavlja opasnost po druge. Optužbe su se zasnivale na njegovom "krivičnom nemaru", a ne na nameri da do tih događaja dođe.

Njegovo suđenje je deo šire inicijative da se roditelji maloletnika koji počine masovne pucnjave pozovu na odgovornost, a Kolin Grej je prvi roditelj nekog napadača iz škole koji je u SAD osuđen za ubistvo.

Kolt, koji sada ima 16 godina, prošlog petka se izjasnio krivim po 55 tačaka optužnice za teška krivična dela, uključujući četiri tačke za ubistvo s predumišljajem.

On je u utorak osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, u istoj sudnici i pred istim sudijom kao i njegov otac, prenela je tv mreža.