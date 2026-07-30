Iako većina ljudi to radi gotovo svakodnevno, istina je da u mnogim liftovima taj potez nema nikakav uticaj.

Vrata se zatvaraju prema unapred programiranom vremenskom intervalu, bez obzira na to koliko puta pritisnete dugme. Zbog toga mnogi ostanu iznenađeni kada saznaju da taster koji koriste možda uopšte nije aktivan za svakodnevne korisnike.

Zašto dugme često ne reaguje?

Razlog nije kvar, već način na koji su brojni liftovi projektovani.

U mnogim zemljama uvedeni su propisi koji zahtevaju da vrata lifta ostanu otvorena dovoljno dugo kako bi svi korisnici, uključujući osobe sa invaliditetom, starije građane, roditelje sa dečjim kolicima i ljude koji se otežano kreću, mogli bezbedno da uđu u kabinu.

Zbog toga automatski sistem određuje kada će se vrata zatvoriti, dok dugme za zatvaranje u mnogim slučajevima nema mogućnost da skrati to vreme.

Ko ipak može da koristi ovu funkciju?

To ne znači da dugme nikada ne radi.

U pojedinim zgradama i liftovima ono može biti aktivno, ali je njegova upotreba namenjena isključivo serviserima, tehničkom osoblju ili hitnim službama koje pomoću posebnih ključeva ili pristupnih sistema mogu da aktiviraju dodatne funkcije.

Zbog toga iskustva korisnika nisu ista – u jednoj zgradi dugme može reagovati, dok u drugoj neće imati nikakav efekat.

Nije jedino "placebo" dugme

Stručnjaci objašnjavaju da dugme za zatvaranje vrata nije jedini primer takozvanog „placebo dugmeta“.

Sličan princip postoji i kod pojedinih tastera na pešačkim prelazima ili termostata u poslovnim zgradama. Korisnici imaju osećaj da upravljaju sistemom, iako uređaj često radi prema unapred zadatom programu.

Psiholozi smatraju da ovakav osećaj kontrole može da umanji nervozu i frustraciju tokom čekanja, zbog čega su ovakva rešenja ostala prisutna i danas.

Ipak, važno je naglasiti da nisu sva dugmad neaktivna. Njihova funkcija zavisi od modela lifta, načina na koji je sistem projektovan i pravila koja važe u određenoj zgradi. Zato sledeći put kada automatski pritisnete dugme za zatvaranje vrata, moguće je da ono neće promeniti baš ništa – iako ćete imati utisak da ste ubrzali vožnju.