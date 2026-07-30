Očekuje se da će se Grčka, Italija i zemlje centralne Evrope u narednim nedeljama suočiti sa najvećim rizikom od izbijanja šumskih požara, što izaziva strah od novih katastrofa, dok se vatrogasci i dalje bore sa velikim požarima širom južne Evrope.

Marija Zuber, direktorka Koordinacionog centra EU za odgovor u vanrednim situacijama, izjavila je da će naredni dani biti „veoma teški“ i upozorila da se opasnost od šumskih požara pomera ka istoku, nakon što su veliki požari opustošili delove Francuske i Iberijskog poluostrva.

„Sledeći talas rizika već se pomera ka Grčkoj i centralnoj Evropi“, rekla je Zuberova i dodala:

„Grčka je do sada bila pošteđena, ali sada vidimo da će se opasnost preneti i tamo. Italija će se početkom avgusta suočiti sa povećanim rizikom, a moraćemo da pratimo šta će se dešavati na Iberijskom poluostrvu, jer ako se požari nastave i tamo, praktično će cela Evropa biti zahvaćena vatrom.“

Prognoza se zasniva na vremenskim uslovima koji pogoduju izbijanju i brzom širenju požara, poput visokih temperatura, suvog vazduha, jakog vetra i nedostatka padavina.

Evropa je prošle godine zabeležila najgoru sezonu šumskih požara otkako se vodi evidencija, pri čemu je izgorelo više od milion hektara zemljišta. Zuberova je rekla da je ovogodišnja situacija sa požarima za sada veoma slična prošlogodišnjoj.

„Postoji mogućnost da ovo bude još jedna rekordna godina“, izjavila je Zuberova, penosi Dejli mejl.

Koordinacioni centar Evropske unije zadužen je za raspoređivanje aviona i vatrogasaca u zemlje koje zatraže hitnu pomoć, koristeći resurse koje zajednički obezbeđuju evropske države, kao i letelice koje iznajmljuje EU. Do sada je u Francusku uputio sedam aviona i četiri helikoptera, dok je u Španiju poslato šest aviona i tri kopnena tima za gašenje šumskih požara.

Zuberova je navela da nisu svi avioni iz flote EU trenutno angažovani, a deo njih je preventivno raspoređen u istočnoj i centralnoj Evropi zbog povećanog rizika od požara u tim regionima.

Dva vatrogasaca stradala na Kritu

Više evropskih turističkih destinacija danas je pogođeno šumskim požarima, pošto je na grčkom ostrvu Paros evakuisano devet sela.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju jarko narandžasti plamen koji se uzdiže iznad planina, dok gusti oblaci dima prekrivaju ostrvo.

Zbog širenja velikog požara evakuisano je devet sela. Lokalni mediji prenose da stanovnici, po nalogu službi za vanredne situacije, beže ka plažama, dok su na Kritu dvojica vatrogasaca izgubila život nakon što su ostala zarobljena u svojim vozilima.

Prema navodima grčkog portala Proto Tema, ekipe hitnih službi neprekidno se bore sa vatrenom stihijom još od utorka popodne.

Državna televizija ERT saopštila je da su vatrogasci ostali zarobljeni u svom vatrogasnom vozilu u podnožju planine u blizini grada Retimna na zapadnom delu Krita.

Vatrogasna služba je u saopštenju navela da su poginuli „tokom akcije obuzdavanja šumskog požara u ruralnom području Krija Vrisi, u oblasti Retimno“.

Lokalni opštinski zvaničnik Sifis Vavourakis izjavio je za ERT da je vatreni front bio duži od 14 kilometara.

„Požar je van kontrole“, rekao je on.

Vatrogasna služba je ranije saopštila da je na teren upućeno oko 110 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila i četiri protivpožarna aviona.

Međutim, snažni vetrovi otežavali su gašenje požara iz vazduha, izjavio je za ERT lokalni gradonačelnik Janis Tatarakis, dodajući da je do sada evakuisano šest sela.

„Vetar neprestano menja pravac, zbog čega je veoma lako ostati zarobljen“, rekao je Tatarakis.

Požar je izbio u trenutku kada se Evropa suočava sa nekim od najtežih šumskih požara u novijoj istoriji, koji pogađaju više popularnih turističkih destinacija, uključujući Francusku, Španiju i Tursku.

Tim za gašenje požara na ostrvu Paros čini 66 vatrogasaca, specijalizovane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atine, pet helikoptera i dva aviona za gašenje požara.

Uskoro će im se pridružiti još 20 vatrogasaca koji stižu iz primorskog grada Rafine na grčkom kopnu.

"Ovo se pretvara u katastrofu"

Jedan stanovnik koji je pobegao na susedno ostrvo Antiparos rekao je za švajcarski list Blick: „Ovo se pretvara u pravu katastrofu! Požar se za samo tri sata, nošen vetrom, proširio dalje ka jugu.“

U sredu rano ujutru stanovnicima mesta Tripiti, Glifa, Pirgaki i Aspro Horio naređena je evakuacija prema mestu Drios, nakon što je prethodno izdato upozorenje meštanima Agerije da se sklone na plažu Aliki.

Ove naredbe usledile su nakon evakuacija u utorak iz mesta Agios Haralambos, Kambi, Bugados, Aneraca i Kamari, dok je požar nastavljao da se širi.

Zamenik gradonačelnika Haris Giurcidis izjavio je da vlasti još nemaju „jasnu sliku o razmerama štete“, dodajući: „Za sada znamo da su izgorele dve štale.“

On je rekao da snažni i uporni vetrovi ozbiljno otežavaju gašenje požara, kao i da su ekipe za vanredne situacije bile primorane da pojedine stanovnike izvedu iz njihovih domova nakon što su odbili da odu bez svojih životinja.

Lokalni mediji prenose da se požar podelio na dva fronta koja napreduju ka plaži Faragas i mestu Tripiti, dok je Agkairija među najteže pogođenim područjima.

Portparol vatrogasne službe Janis Artopios izjavio je da 86 vatrogasaca postepeno stavlja požar pod kontrolu, ali je upozorio: „Borba se nastavlja kako se požar ne bi ponovo oteo kontroli.“

Na drugom delu ostrva Krit, dvojica vatrogasaca, stara 28 i 60 godina, poginula su nakon što su ostala zarobljena u svom vozilu dok su gasila požar u oblasti Sahturija, u mestu Nea Krija Vrisi kod Retimna, prenosi grčki portal OEMA.

Prema prvim izveštajima, dvojica vatrogasaca izgubila su orijentaciju dok su pokušavala da se probiju kroz gust dim.

Požar u oblasti Retimna na Kritu nekontrolisano gori od srede u ranim popodnevnim satima, zbog čega je naređena evakuacija šest sela.

Prema dostupnim informacijama, na tom području angažovano je oko 156 vatrogasaca.

Šumski požar izbio je i u mestu Moroni, u oblasti Heraklion na Kritu, gde na njegovom gašenju radi tim od 58 vatrogasaca.

Na grčkom kopnu požar je zahvatio i primorsko selo Ageranos u oblasti Lakonija, zbog čega je izdata naredba za evakuaciju stanovništva.

Požari u Grčkoj izbijaju u trenutku kada se Evropa suočava sa nekim od najtežih šumskih požara u novijoj istoriji, koji pogađaju brojne popularne turističke destinacije, dok temperature dostižu i do 47 stepeni Celzijusa.

Oko 4.000 turista juče je evakuisano iz jednog od najpopularnijih francuskih primorskih letovališta.

Vlasti su naredile evakuaciju kampova, turističkih naselja, apartmanskih kompleksa i rekreativnih parkova u poznatom surferskom letovalištu Lakano, koje se nalazi oko 55 kilometara zapadno od Bordoa.

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